Die Stimmen die ein Comeback des Gesundheitssektors 2024 prophezeien werden lauter, der Favorit ist US-Pharmakonzern Eli Lilly. Das sind die Gründe

Schon jetzt ist das Unternehmen einer der weltweit führenden Anbieter von Medikamenten gegen Diabetes, Krebs und andere Erkrankungen und mit einer starken Pipeline und hoher Profitabilität ist die Aktie ein interessanter Kandidat für langfristig orientierte Anleger, die eine Auge auf den Biotechsektor geworfen haben.

Expansion und Medikamente in der Pipeline

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly ist aktuell das wertvollste Gesundheitsunternehmen der Welt. Kein Wunder, denn das Unternehmen hat aktuell einige heiß erwartete Medikamente in der Pipeline und plant sein Standortnetzwerk in Europa und den USA auszubauen.

Zepbound und Verzenio

Zu den wichtigsten Medikamenten des Unternehmens gehören das Diabetes-Mittel Zepbound, das auch gegen Fettleibigkeit eingesetzt werden kann, sowie das Krebsmedikament Verzenio, das in Kombination mit anderen Therapien die Überlebenschancen von Patienten erhöht. Beide Produkte haben in den letzten Quartalen starke Umsatzzuwächse verzeichnet und tragen wesentlich zum Wachstum von Eli Lilly bei. Das Unternehmen ist zudem in anderen Bereichen wie Immunologie, Neurologie und Schmerztherapie aktiv.

Hohe Marge

Eli Lilly ist dabei auch ein mehr oder weniger profitabler Pharmakonzern. Das Unternehmen hat im dritten Quartal 2023 einen Umsatz von 7,59 Milliarden US-Dollar erzielt, was einem Anstieg von 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,62 US-Dollar, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Dieser ist jedoch in erster Linie auf Sondereffekte wie Steuern und Abschreibungen zurückzuführen. Die bereinigte operative Marge lag bei beeindruckenden 32,6 Prozent, was eine Verbesserung von 1,4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr darstellt. Eli Lilly hat zudem seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 angehoben und erwartet nun einen Umsatz von 30,2 bis 30,8 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 6,40 bis 6,60 US-Dollar.

Die Aktie von Eli Lilly hat sich in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt. Aktuell notiert die Aktie bei 590 US-Dollar und kommt entsprechend auf eine Marktkapitalisierung von rund 560 Milliarden US-Dollar. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 33. Hier ist vor allem die Zulassung einiger Medikamente, die sich noch in der Pipeline befinden, eingepreist.

Lesen Sie auch: Mit diesen Top-Aktien bereitet sich Milliardär Ken Fisher auf den nächsten Bullenmarkt vor

oder: Bis zu 9,42 Prozent Dividendenrendite mit Blue-Chip US-Aktien – Niedrige KGVs und hohe Dividenden