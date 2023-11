Der bekannte Milliardär Ken Fisher rechnet mit einem baldigen Bullenmarkt. Mit diesen genialen Aktien will er größtmöglich davon profitieren

Ken Fisher ist den meisten Aktionären bekannt: Der 72-jährige ist der Gründer von Fisher Investments, machte sich einen Namen durch seine Kolumnen und Büchern und ist außerdem Multimilliardär. Fisher scheint also definitiv Ahnung davon zu haben, wie man mehr aus seinem Geld macht.

Zahlreiche Anleger verfolgen also genau, was der Stratege zum aktuellen Marktgeschehen sagt und auf welche Aktien Fisher setzt. Und wie „TipRanks“ berichtete, scheint der Experte aktuell absolut optimistisch zu sein, was den weiteren Verlauf der Aktienmärkte betrifft. Und er hat auch schon bestimmte Aktien im Portfolio, mit denen er davon größtmöglich profitieren kann.

Darum rechnet Ken Fisher mit einem Bullenmarkt

Es ist kein Geheimnis: Ken Fisher ist nicht gerade ein Freund der Zinspolitik der Fed, bezeichnete sie sogar schon als „idiotisch“. Im Oktober fand er laut TipRanks nun deutliche Worte: „Vielleicht machen Sie sich immer noch Sorgen darüber, was die Fed sagt“, so Fisher. „Im Septemberprotokoll wurde vor längerfristigen höheren Zinssätzen gewarnt. Aber hier ist ein kleines Geheimnis: Die Fed hat nie eine Ahnung, was sie tun wird. Im Mai 2022 sagte Fed-Chef Jerome Powell: ‚Eine Erhöhung um 75 Basispunkte ist nichts, was der Ausschuss aktiv in Betracht zieht.‘ Im nächsten Monat begann die Fed genau das – dreimal hintereinander.“

Denn die amerikanische Notenbank Fed will die Inflation mit allen Mitteln bekämpfen. „Das Ziel der Fed, eine jährliche Inflationsrate von 2 % zu erreichen, ist beschlossene Sache, nur liegen die Zahlen noch nicht vor.“, so Fisher. „Fazit: Dieser Aktienrückgang nach Juli ähnelt stark dem, den wir im Dezember und im Spätwinter erlebten, nur ist er von einer höheren Basis aus etwas größer und länger." Tatsächlich ging es für die Aktienmärkte seit ihrem Jahreshoch Ende Juli eher bergab, der S&P 500 verlor seit dem Höchststand zeitweise rund zehn Prozent. Fisher scheint darin aber etwas Positives zu sehen: „Jeder Schluckauf bereitet die Bühne für den nächsten Anstieg des Bullenmarktes“. Heißt: Dieser Maxime nach zu urteilen können sich Anleger also auf steigende Kurse freuen.

Mit diesen Aktien wettet Ken Fisher auf einen neuen Bullenmarkt

Ein Blick in Ken Fishers Portfolio zeigt: Der 72-jährige hat einige echte Top-Aktien im Repertoire, die bei einem Wiederanstieg des Aktienmarktes tatsächlich enorm profitieren könnten. So gehören zu den Top Positionen von Fisher Investments nach dem jüngsten Stand der Portfolio-Veröffentlichung zum 30. Juni Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet. Auch Nvidia ist bei den Top-Positionen enthalten. Alle Tech-Giganten haben laut der Bloomberg-Datenbank im Durchschnitt derzeit eine zweistellige Kurschance.

Eben noch heiß begehrt, dann stark gefallen. Für die Aktien vieler Techwerte ging es zuletzt bergab. BÖRSE ONLINE hat für solche Werte den Reversal Index entwickelt.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Nvidia.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Amazon.