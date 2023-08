Der Elektroautohersteller BYD verzeichnete dank eines außergewöhnlichen Rekordabsatzes im ersten Halbjahr und einen beeindruckenden Gewinnsprung. Ein Blick hinter diesen Erfolg und die jüngsten Entwicklungen. Von Valentin Redl

Beeindruckender Gewinnsprung nach Rekordabsatz

Chinas Elektroautoriese BYD erlebte im ersten Halbjahr 2023 einen bemerkenswerten Aufschwung. Ein außergewöhnlicher Rekordabsatz führte zu einem Gewinnsprung von erstaunlichen 204,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies bedeutet ein Nettogewinn von fast 1,3 Milliarden Euro in den sechs Monaten bis Ende Juni.

Erfolgsfaktoren und Marktpräsenz

Der Erfolg von BYD basiert auf mehreren Faktoren. Neben dem Rekordabsatz konnte das Unternehmen auch seine Marktpräsenz deutlich ausbauen. Mit einer Marktkapitalisierung von 744 Milliarden Euro hat sich BYD fest in der Branche etabliert und gehört zu den größten Autoherstellern. Berkshire Hathaway, unter der Schirmherrschaft von Warren Buffett, setzt auf das enorme Potenzial von BYD und bleibt investiert.

Preisstrategie und Kursentwicklung

Die Preisstrategie von BYD hat dabei ebenfalls zum Erfolg beigetragen. Trotz eines intensiven Preiskampfes und schwankender Nachfrage in China, dem größten Absatzmarkt von BYD, konnte das Unternehmen seinen Marktanteil sichern. Neue Fahrzeuge wurden zu Preisen angeboten, die bis zu 25 Prozent, unter denen ihrer Vorgängerversionen lagen. Dies spiegelte sich auch in den Geschäftszahlen wider. Nicht zuletzt deshalb legte die BYD Aktie nach Veröffentlichung der Quartalszahlen am Dienstag um 5,6 Prozent zu.

Ausblick auf die Zukunft

Die langfristigen Aussichten für BYD sehen hervorragend aus. Besonders die internationale Expansion trägt dazu bei dass, BYD einer der vielversprechendsten Player in der Elektroautoindustrie bleibt.

