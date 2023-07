Überall ist die Rede von Rezession, Wirtschaftsabschwung & Co. Doch laut Goldman Sachs könnte dieser kurzfristige Niedergang jetzt ausbleiben. Ein klares Signal jetzt Aktien zu kaufen?

Es ist überraschend! Während Goldman Sachs noch zu Anfang des Jahres ganz klar in das Bärenlager an der Wall Street gehörte, haben die Analysten bei der Großbank nun eine viel positivere Sicht auf die Märkte. Doch was ist der Grund dafür? Und was sind ihre Erwartungen?

Rezession bleibt laut Goldman Sachs vermutlich aus

Tatsächlich beziffert Goldman das Risiko für Amerika in eine Rezession zu Rutschen gerade einmal mit 20 Prozent. Als Erklärung schrieb an Jan Hatzius, Chefökonom von Goldman Sachs, am Montag in einer Notiz:

„Die jüngsten Daten haben unsere Zuversicht gestärkt, dass eine Senkung der Inflation auf ein akzeptables Niveau keine Rezession erfordern wird.“

Damit geht Goldman Sachs auch eindeutig auf die Politik der Notenbank Fed in den USA ein und erwartet sowohl keine weiteren Zinsanhebungen als auch die baldige Aussicht auf eine Senkung der Zinsen.

Übrigens: Mit dem BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index können Sie sich mit einem Zertifikat für unruhige Zeiten absichern und auch in guten Börsenphasen profitieren.

Rezession wird sich andeuten, aber nicht kommen

Trotzdem dürfte laut Goldman Sachs die Wirtschaft nicht von heute auf morgen boomen. Tatsächlich erwartet Chefökonom Jan Hatzius folgendes Szenario:

„Wir erwarten in den nächsten Quartalen eine gewisse Verlangsamung, vor allem aufgrund des sequenziell langsameren Wachstums des real verfügbaren persönlichen Einkommens – insbesondere unter Berücksichtigung der Wiederaufnahme der Studentenschuldenzahlungen im Oktober – und einer Belastung durch die geringere Kreditvergabe der Banken. Aber die Lockerung der finanziellen Bedingungen, die Erholung auf dem Immobilienmarkt und der anhaltende Boom im Fabrikbau deuten allesamt darauf hin, dass die US-Wirtschaft weiter wachsen wird, wenn auch mit einem unter dem Trend liegenden Tempo.“

Dementsprechend heißt es für Anleger laut Goldman Sachs nicht in bilde Euphorie zu verfallen, aber die Zeichen der Zeit zu erkennen und den Pessimismus abzustellen. Aber ist das wirklich der richtige Weg für Investoren?

Egal, ob die Rezession ausbleibt…

Unabhängig davon, ob die Rezession, wie von Goldman vorhergesagt, ausbleibt oder nicht – für Anleger gibt es aktuell nur einen wirklichen Weg, um sich darauf einzustellen.

Wer nämlich nicht ohnehin 100 Prozent investiert sein will und dann grundsätzlich von Goldmans Szenario profitieren würde, der kann eine Cashquote halten.

So befindet sich zumindest ein Teil des Portfolios “im Trockenen” und kann sowohl in steigende als auch in fallende Märkte investiert werden. Da niemand, auch nicht Goldman Sachs, eine Glaskugel hat, mit der man die Bewegungen des Marktes voraussagen kann, ist dies vermutlich, neben der vollen Investition, die neutralste Strategie, welche Anleger fahren können.

Lesen Sie auch:

Goldman Sachs: Kaufen Sie diese fünf Dekarbonisierungsaktien

Oder:

Morgan Stanley: Ein so deutliches Verkaufssignal gab es noch nie