Nicht Aktien und auch nicht Anleihen könnten das am besten laufende Asset im Jahr 2023 sein, sondern diese Vermögenswerte, die ein Team des Vermögensverwalters BlackRock identifiziert hat. Bieten sich hier Chancen für Anleger?

Bisher scheint seit Anfang des Jahres am Markt noch alles in bester Ordnung zu sein und die Börse sprang kräftig nach oben. Allerdings drohen immer noch viele Krisen, auch wenn die Börse dies aktuell nicht zu realisieren scheint.

Laut Meinung vieler Experten wartet aber weiterhin eine Rezession und möglicherweise auch ein weiteres Jahr der Hochinflation auf uns. In diesem Kontext könnten Aktien und Anleihen erneut empfindlich getroffen werden. Der Vermögensverwalter BlackRock empfiehlt deswegen ein anderes Asset, für Anleger, die trotz eines schwierigen Marktumfeldes noch Rendite machen wollen.

Rohstoffe könnten die Gewinner sein

Mark Hume, Co-Portfoliomanager der Energiefonds von BlackRock, ist der festen Überzeugung, dass Rohstoffe auch 2023 wieder zu den großen Gewinnern gehören könnten.

Fest macht dies der Manager an mehreren Komponenten. Zum einen scheint die Inflation noch nicht vollständig unter Kontrolle, da die Raten weiter hoch bleiben, zum anderen wird sich das Angebot in den nächsten Wochen und Monaten vonseiten der Produzenten künstlich verknappen, da die Preise gefallen sind.

Inflation kommt zurück

Auch ist man sich im Rohstoff-Team bei BlackRock sicher, dass die Inflation bald zurückkommen wird. Dies leitet man vor allem von dem Umstand der Öffnung der chinesischen Wirtschaft ab. Diese könnte nach Jahren des Stillstandes nun massive Nachholeffekte erleben.

Daher droht also ein Nachfrageboom, welcher durch die Größe des Marktes wahrscheinlich weltweit spürbar sein dürfte und am Ende wieder zu deutlichen Preisanhebungen, vor allem im Rohstoffbereich führen könnte.

Jetzt investieren?

Doch ist ein Investment in Rohstoffe jetzt der richtige Weg? Zunächst sollten Rohstoffe Teil eines jeden ordentlich diversifizierten Portfolios sein und deswegen ohnehin diese Aufwärtsbewegung, sollte sie denn kommen, mitmachen.

Wer allerdings mehr in Rohstoffe investieren will, dem sollte klar sein, dass dieses Szenario von BlackRock nur ein Mutmaßen ist und keinesfalls eine Vorgabe ist, wie es am Ende kommen wird. Darum sollten sich Investoren, welche vermehrt auf diese Anlageklasse setzten gewahr sein, schnell eine Menge Rendite an einem sich erholenden Aktienmarkt verpassen zu dürfen.

