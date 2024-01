Der Luxusgüter-Konzern LVMH hat mit neuen Zahlen überrascht. Für die Aktie ging es am Freitag kräftig nach oben. Das sollten Anleger jetzt wissen.

Das Unternehmen LVMH hat am Freitag an der Börse den Luxusgütersektor beflügelt. Grund war ein vom Konzern verkündetes Rekordjahr 2023. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen aus dem Segment, die eher durchwachsene Zahlen zu vermelden hatten, stieg bei LVMH der Erlös gegenüber dem Vorjahr um neun Prozent. Die LVMH-Aktie sprang am Vormittag zwischenzeitlich um 8,5 Prozent auf 743 Euro. Das Wertpapier rückte dank des Kurssprungs vom Freitag wieder an die Erholungshochs vom Ende des vergangenen Jahres im Bereich von 750 Euro heran. Bis zum Rekordhoch von gut 900 Euro aus dem Frühjahr 2023 fehlt aber noch ein gutes Stück. Die verhaltene Erholung der chinesischen Wirtschaft und die weltweite konjunkturelle Abschwächung hatten den Luxussektor vor allem bis in den Herbst 2023 belastet. Im Windschatten des Papiers stiegen auch die Aktienkurse bei Kering und Richemont um 3,7 Prozent respektive 4,1 Prozent.

Analysten von Zahlen überrascht

Die Analysten von Bernstein Research betonten, dass der französische Konzern mit fast allen Geschäftsbereichen die Erwartungen übertroffen habe. Nach Ansicht der Experten der Bank JPMorgan stellte LVMH auf der Gewinnseite einmal mehr seine Qualitäten unter Beweis. Die gute Kostenkontrolle habe überrascht, hieß es von der UBS in diesem Zusammenhang.

Mit Material von dpa-AFX

