Die niederländische Pensionskasse PNO hat im dritten Quartal ihre Position an der Aktie des US-Techgiganten Apple zurückgefahren.

Wie das Wirtschaftsmagazin Barron´s meldet, verkaufte der Pensionsfonds im dritten Quartal 40.000 Apple-Aktien und hält nun noch 349.400 Aktien des iPhone-Herstellers. Daneben reduzierte der Pensionsfonds mit Sitz in Hilversum auch seine Positionen an dem US-Zahlungsabwickler Block und dem ebenfalls in den USA ansässigen Kosmetikkonzern Estée Lauder.





Ganz neu aufgebaut haben die Niederländer dagegen eine Position an dem US-Versicherungs- und Beratungsunternehmen Marsh & McLennan. Den Daten zufolge kaufte PNO im dritten Quartal 42.000 Marsh & McLennan-Aktien, ein Quartal zuvor hatte der Pensionsfonds noch keine Aktien des Unternehmens besessen. Bei Marsh & McLennan wird zum Jahresende John Q. Doyle, bisheriger Chief Operating Officer, auf dem Chefsessel Platz nehmen. Das Unternehmen mit Sitz in New York zahlt und erhöht regelmäßig seine Dividende, aktuell liegt die Dividendenrendite bei rund 1,5 Prozent. PNO verwaltet ein Vermögen von rund 6,8 Milliarden Euro.