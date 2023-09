Unternehmensprofil

QUALCOMM Inc. ist ein Technologiekonzern, der ein Pionier im Mobilfunksektor und bei sämtlichen Techniken der drahtlosen Übertragung von Sprache und Daten ist und seit seiner Gründung im Jahr 1985 mit zahlreichen Produktinnovationen technologische Standards in der Telekommunikationsbranche gesetzt hat. Bei Halbleitern für den Mobilfunk ist der US-Konzern weltweit führend. Im Segment "QCT" entwickelt und vertreibt QUALCOMM integrierte Schaltkreise und Systemsoftware für die Sprach- und Datenübertragung (fabless). Im Segment "QTL" vergibt der Konzern Lizenzen zur Herstellung von Produkten für die schnurlose Datenübertagung an andere Hersteller. Das Segment "QWI" bündelt das Geschäft mit Software und Ausrüstung zum Management von Anlagen und der Beschleunigung von Datenservices wie auch Dienstleistungen für Regierungen. Im vierten Segment "QSI" sind die strategischen Beteiligungen an anderen Unternehmen zusammengeführt. Das übrige Geschäft ist im Segment "Other Business" angesiedelt.

Offizielle Webseite: www.qualcomm.com