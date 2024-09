Die Palantir-Aktie zog erst kürzlich wieder zweistellig an und liegt seit Jahresanfang bereits über 100 Prozent im Plus. Doch keine Sorge: Der große Anstieg könnte erst noch bevorstehen. Selbst die Analysten der Bank of America überraschen jetzt mit einem Hammer-Kursziel.

Neben Nvidia zählt die Palantir-Aktie wohl zu den bekanntesten, wenn es um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) geht. Nicht nur konnte sie daher bereits vergangenes Jahr enorm ansteigen, sondern liegt nun auch seit Jahresanfang bereits über 100 Prozent im Plus.

Und auch Anfang der Woche zog die Aktie bereits wieder zweistellig an. Anleger, die den Einstieg bisher verpasst haben, müssen sich aber keine Sorgen machen. Denn es gibt gute Gründe, warum die Aktie vor allem zukünftig noch deutlich weiter ansteigt.

Palantir – Aktie mit Mega-Potenzial nach diesen Nachrichten

Palantir ist eines der führenden Unternehmen im Bereich KI und unterstützt andere Firmen dabei, große Datenmengen zu ordnen, zu analysieren und daraus wertvolle Einsichten zu gewinnen. Daten bilden nun mal das Fundament einer jeden KI. Zudem spielt das Unternehmen eine wichtige Rolle in der Cyber-Sicherheit. Ursprünglich arbeitete Palantir vor allem mit Regierungsbehörden zusammen, darunter die US Navy und die US Air Force, für die es die Plattform "Gotham" entwickelte. Mittlerweile richtet sich Palantir mit der Plattform "Foundry" auch an kommerzielle Kunden. Mit Erfolg: Im zweiten Quartal stieg die Zahl der US-Unternehmenskunden im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 80 Prozent. Auch generell konnte Palantir im August bei den Quartalszahlen auf ganzer Linie überzeugen und die Erwartungen übertreffen.

Nun erfreute jüngst eine neue Mitteilung: Denn die Aktie wird vor der Markteröffnung am 23. September offiziell Teil des wichtigen S&P 500 Index. Die Aktie stieg daraufhin zweistellig an. „Dies war ein Moment, auf den die Palantir-Investoren im vergangenen Jahr sehnsüchtig gewartet haben (…)“, erklärte der bekannte Tech-Analyst Dan Ives von Wedbush laut „TipRanks“.

Laut Ives wird jetzt ein mehrjähriger Zyklus für Palantir beginnen, da immer mehr Unternehmen bei sich KI-Lösungen integrieren wollen.

Darum wird die Palantir-Aktie in den kommenden Jahren noch deutlich steigen

„Wir glauben, dass viele Skeptiker von Palantir das Rentabilitäts- und Cashflow-Potenzial dieses Namens unterschätzt haben, wobei AIP und das US-Geschäft ein zentraler Treiber des künftigen Geschäftsmodells sind", so Dan Ives laut TipRanks. Bei „AIP“ handelt es sich um die erfolgreiche Artificial Intelligence Plattform von Palantir, die erst vergangenes Jahr eingeführt wurde. Die Nachfrage soll in den kommenden Jahren bei Unternehmens- und Regierungskunden zunehmend steigen.

Auch, wenn aktuell Nvidia mit seinen KI-Chips als Börsen-Star schlechthin gilt – viele Experten rechnen damit, dass in den nächsten Jahren die großen KI-Wachstumschancen im Software-Bereich lauern. So erklärte etwa Cathie Wood im April auf einem Presseevent, bei dem auch BÖRSE ONLINE war: „Für jeden Dollar, der in Hardware investiert wird, werden fünf Dollar in Software investiert", und nannte als Beispiel unter anderem Palantir. Der Analyst Michael Latimore von Northland verwies erst kürzlich ebenfalls darauf, dass sich, ähnlich wie einst beim Internet und Computer, der Schwerpunkt bei KI von Hardware auf Software verlagern wird. Einer seiner Favoriten ist hier auch Palantir.

Hammer-Kursziel der Bank of America für Palantir: So viel Kurschance sehen sie für die Aktie

Und galt die Palantir-Aktie in den vergangenen Jahren noch als waghalsige Spekulation, so wird sie für die breite Masse immer zugänglicher. Ein erster Schritt war etwa, dass das Unternehmen seit dem Geschäftsjahr 2023 unter dem Strich endlich profitabel ist. Und auch die Aufnahme in den S&P 500 hebt den Status der Aktie auf ein neues Level. Laut Dan Ives „ist die Aufnahme in den S&P 500 Index ein wichtiger Moment in der Geschichte von Palantir, der unserer Meinung nach eine neue Ära des Unternehmenswachstums und der Rentabilität in den nächsten Jahren einläutet". In einem Post auf Twitter schrieb er im August: „Wir erhöhen unser Kursziel von $35 auf $38, da die AIP-Story für Palantir nun greift. Unser Bullenfall ist $50. Dieses Quartal war ein Wendepunkt für die Palantir-Story, da die AIP-Monetarisierungsstory glänzt. Hasser werden es hassen... aber die kommerzielle US-KI spricht für sich selbst“. Das würde aktuell einer Kurschance von zehn Prozent enstprechen, im Bullenfall sogar 45 Prozent.



Und auch die Analysten der Bank of America zeigen sich optimistisch und erhöhten im Zuge der Aufnahme in den S&P 500, die den Zugang für institutionelle Investoren und Investmentfonds leichter macht, ihr Kursziel für Palantir von 30 auf 50 US-Dollar. „1980 beauftragte AT&T ein Beratungsunternehmen, die Marktgröße für Mobiltelefone bis zum Jahr 2000 zu schätzen", so BofA-Analystin Mariana Perez Mora in einem Bericht, wie „Investor‘s Business Daily“ berichtete. „Die Studie ging davon aus, dass es nur 900.000 Nutzer geben würde. Die tatsächliche Zahl der Mobilfunkabonnements lag im Jahr 2000 bei über 100 Millionen. Wir sind der Ansicht, dass die KI-Fähigkeiten, die Technologie und der Zukunftsweg von Palantir einem ähnlichen fundamentalen Missverständnis gegenüberstehen. Die bevorstehende Aufnahme in den S&P 500 stellt einen Wendepunkt für institutionelle Anleger dar, um zu überdenken, was sie über PLTR 'wissen'."

Das Hoch von 39 US-Dollar im Januar 2021 konnte die Aktie bisher noch nicht wieder erreichen. Spielraum nach oben ist also allemal da. Für dieses und das nächste Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einem deutlichen Anstieg bei Umsatz und Gewinn.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies.