Die Aktie von Air France KLM legt heute von 1,41 auf 14 Euro zu. Dabei weist das Papier der Fluggesellschaft lediglich ein KGV von 3,0 auf. Doch die Sache hat einen Haken - was Anleger jetzt wissen müssen. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Denn die französische Aktiengesellschaft Air France-KLM führt einen sogenannten Reverse-Split durch im Verhältnis 1:10. Bedeutet: Die Aktienanzahl betrug gestern noch 2,57 Milliarden Aktien, und heute sind es nur noch 257 Millionen. Also zehn mal weniger. Dies bedeutet, dass der Kurs der Aktie um 900 Prozent von 1,41 Euro auf 14 Euro steigt. Dabei erhält die Aktie eine neue WKN nämlich A3EJGH. Die neue WKN ist aber noch nicht sofort bei allen Seiten und Anbietern ab heute verfügbar. Wer das Papier also in seinem Depot hat, der sollte sich nicht zu früh freuen: Tatsächlich hat sich am Depotwert leider nichts geändert.

Warum macht Air France KLM das mit dem Aktienkurs?

Vermutlich will die Fluggesellschaft durch den Kurssturz der Aktie infolge der Corona-Krise den Kurs optisch wieder schöner machen. Denn so drohte der sinkende Kurs der Aktie die bekannte Fluggesellschaft zu einem Pennystock zu machen. Nun sieht der Kurs wieder werthaltiger aus, auch wenn sich sonst wenig geändert hat.

Weil die Aktie zuletzt wieder deutlich nachgegeben hatte und das Papier wieder weit unter die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie gefallen war, sollten Anleger vorerst nicht investieren sondern die Lage abwarten und sondieren. Das Blatt kann sich wenden, weil Analysten für die Zukunft bessere Ergebnisse erwarten - aber ein Riesen-Gewinn-Sprung ist aktuell nicht absehbar.

