Am Mittwoch gibt es für die Aktien von Volkswagen (VW), Mercedes-Benz und BMW die nächste Hiobsbotschaft. So reagieren die Papiere darauf, und so überraschend könnte es mit der Kursentwicklung der Autobauer jetzt weitergehen.

Die Aktien von Mercedes, Volkswagen und BMW stehen wegen der Zollsorgen an der Börse im Fokus. So hatte Donald Trump bereits in der Vergangenheit angekündigt, Einfuhrbeschränkungen auf die Produkte der Konzerne zu erheben – nun sollen den Worten auch Taten folgen.

Hiobsbotschaft für VW, Mercedes & BMW

So kündigte der Präsident der Vereinigten Staaten an, Zölle in Höhe von voraussichtlich 25 Prozent auf Autos, Halbleiter und Arzneimittel zu verhängen. Diese Beschränkungen sollen ab dem 2. April 2025 gelten.

Durch diesen Schritt will Trump laut eigenen Aussagen die Unternehmen dazu bringen, ihre Produktion ins Inland zu verlagern und dort entsprechende Arbeitsplätze zu schaffen.

So überraschend dürfte es mit den Aktien von VW, Mercedes & BMW weitergehen

Doch überraschend fielen die Aktien von Mercedes-Benz, Volkswagen und BMW kaum im Anschluss an diese Nachrichten aus dem Weißen Haus und gaben in einer ersten Reaktion im vorbörslichen Handel lediglich unter einem Prozent nach.

Dies dürfte vor allem daran liegen, dass die Zölle nach den vorherigen Ankündigungen von Donald Trump bereits eingepreist waren und ohnehin fraglich ist, ob die Einfuhrbeschränkungen ab dem 2. April tatsächlich durchgesetzt werden.

Hinzu kommt, dass die Charttechnik bei den Autobauern aktuell in eine ganz andere Richtung zeigt, nämlich nach oben. Durch eine gute Entwicklung zum Jahresstart haben die Titel kürzlich Kaufsignale generiert und könnten aus technischer Sicht bald deutlich anziehen.

BÖRSE ONLINE empfiehlt VW, als auch Mercedes und BMW aktuell zum Kauf.

Lesen Sie auch:

Gold-Rallye bleibt aus, aber dieser Rohstoff bietet jetzt massive Chancen, prognostizieren Analysten

Oder:

Goldman Sachs ist sich sicher: Hier bietet sich 2025 eine massive Comeback-Chance

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz., Mercedes-Benz.