Es ist der höchste Stand der Allianz-Aktie seit 2002. Zudem bildete die Allianz ein neues lokales Hoch und setzt die Rallye damit fort. Doch wie hoch kann die Aktie jetzt steigen?

Endlich konnte die Allianz-Aktie den Widerstand bei rund 233 Euro durchbrechen. Mit dem neuen DAX-Rekordhoch im Rücken konnte der Versicherungskonzern ein deutliches neues Hoch bei 238,75 Euro setzen. Wohlgemerkt ist es ein lokales Hoch und nicht das Rekordhoch, welches im Jahr 2000 bei 354 Euro gebildet wurde. Dennoch konnte die Allianz nun einen historischen neuen Kurs setzen und das höchste Niveau seit 2002 erreichen. Doch wie geht es nun mit der Aktie weiter?

So hoch kann die Allianz-Aktie jetzt steigen

www.tradingview.com Allianz-Aktie

Schauen sich Anleger diesen Wochenchart der Allianz bei Tradingview an so erkennen Sie die aktuelle Fibonacci-Analyse. Diese ist seit dem Corona-Crash intakt, weil die Allianz seit damals kein neues signifikantes Hoch bilden konnte. Nun wurde die weitere Rallye aktiviert und theoretisch kann die Allianz-Aktie nun in den kommenden Wochen und Monaten bis auf das 1,618er-Level bei rund 304 Euro steigen. Das wäre dann ein Kurspotenzial von 28 Prozent. Doch sollten Anleger alleine deswegen jetzt weiter kaufen oder gar neu einsteigen?

Allianz jetzt weiter kaufen?

Auch fundamental sieht es bei der Allianz-Aktie weiter prima aus. Der Gewinn je Aktie soll von 22,66 Euro in 2023 auf 25,49 Euro in 2024 anwachsen. Das KGV beträgt im kommenden Jahr moderate 9,3 Prozent und die Dividendenrendite liegt bei 5,48 Prozent.

Weil sich die Allianz in einem klaren Aufwärtstrend befindet, können Anleger weiter zukaufen. BÖRSE ONLINE empfiehlt die Aktie aktuell zum Kauf mit einem Kursziel von 280 Euro. Sollte das Papier mal wieder unter die 200-Tage-Linie fallen, dann würde dies einen Ausstiegszeitpunkt markieren. Aktuell sieht aber alles nach einer Fortsetzung der Rallye hin zu historischen Kursen aus.

