Tesla, BYD und Nio sind seit Jahren als Zukunft der Individualmobilität in aller Munde. Doch wie steht es um einen der prestigeträchtigsten deutschen Autobauer und die Zukunft von Unternehmen und Aktie?

Das Geschäftsmodell

Viel muss zu Mercedes-Benz nicht wirklich gesagt werden. In über 200 Länder liefert der Konzern seine Produkte und ist über Jahrzehnte für qualitativ hochwertige Kraftfahrzeuge und ansprechendes Design bekannt geworden. Im Rahmen des Umbaus auf E-Mobilität bietet das Unternehmen mit seiner EQ-Reihe zunehmend auch vollelektrische Fahrzeuge an. Diese machen allerdings noch nicht einmal fünf Prozent des aktuellen Umsatzes aus. In den kommenden Jahren hat Mercedes zudem angekündigt, sich mehr auf die Luxusbranche zu fokussieren.

Kriterien-Analyse der Mercedes-Benz-Aktie

Doch egal wie gut ein Geschäft sein kann, am Ende sind für Aktionäre die Zahlen entscheidend. Deswegen hier ein Blick auf die Kriterienanalyse:

Zwar sind vergangene Entwicklungen niemals ein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen, doch zeigen diese einen gewissen Track-Record des Managements und vergangener Entscheidungen. Bei Mercedes dürften Aktionäre allerdings sehr enttäuscht sein, denn während der letzten Jahre viele Aktien massiv in die Höhe schossen, hat sich dieses Papier auf Sicht von fünf Jahren kaum bewegt.

Kontinuität & Steigerung der Dividende

Aktuell beträgt die erwartete Dividendenrendite der Aktie 7,28 Prozent. Zudem zahlt das Unternehmen schon sehr lange Ausschüttungen an Aktionäre. Doch erfolgen diese nicht gerade kontinuierlich, sondern schwanken sehr stark, sodass auch eine Prognose für künftige Ausschüttungen schwerfallen sollte.

Ein Punkt auf den Aktionäre nur zu selten achten ist der Streubesitz. Wenn zum Beispiel unter 50 Prozent der Aktien dem Freefloat angehören, kann dies das Risiko von Übernahmen und Squeeze-outs erhöhen. Bei Mercedes Benz ist dies allerdings nicht gegeben, da der Streubesitz bei 62 Prozent liegt.

Als klassischer Autobauer ist Mercedes natürlich im Vergleich zu einer Tesla oder Nio stark unterbewertet und mit einem KGV von 5,6 ist die Aktie natürlich auch vergleichsweise günstig. Allerdings ist die Autobranche ein sehr zyklisches Geschäft und mit nicht einmal fünf Prozent Anteil der E-Mobilität am Umsatz kann hier auch nicht sehr viel Zukunft eingepreist werden. Trotzdem ist das historische KGV auf einem Tiefststand, weshalb die Bewertung selbstverständlich sehr ansprechend ist.

Zwar gibt es immer einige News zum Konzern, doch wirklich bahnbrechendes hat sich seit einiger Zeit nicht ergeben. Deswegen kann die allgemeine Nachrichtenlage als ruhig angesehen werden, wenn man natürlich von der makroökonomischen Berichterstattung absieht.

Zukunft des Geschäftsmodells

Wie lange Verbrenner auf dieser Welt noch einen Platz haben werden, ist natürlich fraglich. Doch hat das Unternehmen sicher mehr Zeit als die Meisten denken dürften, da der Konzern nicht nur in Deutschland Autos ausliefert. Wie sich die Transformation zum reinen Luxusautobauer allerdings gestalten und wie diese funktionieren soll, wird wohl eher das große Fragezeichen der nächsten Monate bleiben.

Deswegen 1 von 2 Punkten für die Aktie









Fazit Damit erreicht Mercedes-Benz in unserem Ranking 6,5 von 10 Punkten. Damit ist sie eindeutig im Mittelfeld des Rankings, wo sie für einzelne Anleger, vor allem Dividendeninvestoren interessant sein kann, allerdings keineswegs ein "Must-have" ist. Aus der charttechnischen Betrachtung heraus sind die Marken von 51 und 53 € sehr wichtig für die Aktie und stellen ebenfalls gute Einstiegsmöglichkeiten dar. Die 13 diesjährigen Einschätzungen von Analysten sehen für das Unternehmen allerdings einiges an Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,30 € an. Dies würde einem Kursanstieg von 58 Prozent entsprechen.