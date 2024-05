Die Aktie von Novo Nordisk hat sich für viele Anleger als echter Glücksgriff erwiesen. Aber kann der Titel auch in Zukunft überzeugen?Das sollten Sie vor einem Investment bedenken.

Wer schon länger bei der Aktie von Novo Nordisk dabei ist, der dürfte sich über die Performance des Papiers nicht beschweren. Seit 2022 ist der Titel um 120 Prozent gestiegen. Maßgeblich verantwortlich für den Erfolg von Novo Nordisk sind dabei die hauseigenen Wirkstoffe zur Gewichtsreduktion und zur Behandlung von Diabetes.

Dabei scheint das Unternehmen erst am Anfang einer Erfolgsstory zu stehen, wenn man sich die Umsatzsprünge der letzten Quartale anschaut und im Hinterkopf hat, dass laut Goldman Sachs der Markt für gewichtsreduzierende Medikamente bis zum Jahr 2030 auf etwa 100 Milliarden US-Dollar anwachsen soll. Ein Einstieg jetzt könnte sich für Anleger aber noch aus einem anderen Grund lohnen.

Immer mehr Nebeneffekte der Blockbuster-Medikamente

Mit dem Mittel Wegovy zur Gewichtsreduktion konnte Novo Nordisk Menschen helfen, nach einem Jahr 15 Prozent ihres Körpergewichts zu verlieren. Das ist an sich schon beeindrucken, interessant ist aber auch, dass die Mittel noch weitere positive Effekte für Patienten zu haben scheinen.

Im März hatte nämlich die amerikanische Food and Drug Administration (FDA) Wegovy zur Behandlung von kardiovaskulären Risiken (Herz und Gefäße) bei übergewichtigen Erwachsenen zugelassen. Im Rahmen neuer Studien könnten in Zukunft also noch weitere Vorteile des Medikamentes bekannt werden und so auch den Umsatz weiter antreiben.

Lohnt sich ein Einstieg bei der Novo Nordisk-Aktie?

Seit Jahresanfang sind die Papiere von Novo Nordisk schon um 19 Prozent gestiegen und mit einem KGV von über 40 ist die Aktie vergleichsweise nicht mehr so billig. Die starken Produkte im Portfolio des Biotech-Players könnten die Aktie aber noch ordentlich anwachsen lassen und Anleger können bei leichten Rücksetzern noch über einen Einstieg nachdenken.

Zuletzt hatte beispielsweise die Ankündigung von Konkurrent Amgen, bei eigenen Medikamenten zur Gewichtsreduktion positiv gestimmt zu sein, die Aktie um fünf Prozent nach unten geschickt. Derzeit erholt sich das Wertpapier noch von diesem Ausrutscher.

BÖRSE ONLINE rät weiterhin zum Kauf der Novo Nordisk-Aktie mit einem Kursziel von 130 Euro.

