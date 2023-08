Die Immobilienbranche liegt in einer tiefen Krise und jeder Anleger hofft aktuell auf einen Lichtschimmer am Horizont. Könnte ein solches Signal durch die Quartalszahlen von Aroundtown kommen? Und bedeutet das Kursanstiege für Vonovia & Co.?

Es läuft nicht gut in der Immobilienbranche, was man auch am Kursverlauf der einzelnen Aktien wie Vonovia & Co. sieht. Allerdings könnten die nun gemeldeten Zahlen des Konkurrenten Aroundtown bereits eine positive Veränderung markieren, auch wenn dessen aktuelle operative Ergebnisse zu wünschen übrig lassen.

Immobilienkonzern Aroundtown mit Zahlen

Denn unter dem Strich hat der Immobilieninvestor Aroundtown infolge von Verkäufen und höheren Zinsen im ersten Halbjahr weniger verdient. Während die Nettomieteinnahmen auf 589 (602) Millionen Euro zurückgingen, sank das für die Branche entscheidende operative Ergebnis (FFO I) auf 175 (Vorjahr: 186) Millionen, wie die Firma am Mittwoch mitteilte. Aufgrund der schwierigen Marktlage sei auf den Immobilienbestand eine Abschreibung von 1,7 Milliarden Euro angefallen, hieß es zudem.

Doch diese erwartbaren schlechten Nachrichten wurden überspielt von einer relativ positiven Wendung beim Ausblick des Unternehmens. Für das Gesamtjahr hob der Vorstand seine Prognose nämlich leicht an und erwartet nun ein FFO I von 310 bis 340 Millionen Euro statt 300 bis 330 Millionen. Dies führte auch zu einem Anstieg der Aktie des Immobilienwertes um rund ein Prozent vorbörslich.

Was bedeuten sie für Vonovia-Aktie & Co.?

Für Vonovia & Co. bedeutet das zwar noch nicht die große Erholungsrallye, zeigt aber doch, dass es bereits ein kleines Licht am Ende des Tunnels gibt. Vor allem die weiterhin konstanten bzw. steigenden Mieteinnahmen helfen den Konzernen dabei, diese schwierige Phase zu überstehen.

Außerdem können weitere positive Nachrichten im Immobiliensektor auch für einen Trendbruch sorgen. Besonders deutlich sieht man dies beim Platzhirsch Vonovia, der ein weiteres Mal unterhalb der 200-Tage-Linie notiert und bei einem Durchbruch des gleitenden Durchschnittes seinen Seitwärtstrend beenden könnte.



