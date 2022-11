Apple und Chevron gelten als Lieblings-Aktien von Warren Buffett. Doch in diese Aktie investierte er mehr Milliarden als in beide Unternehmen zusammen. Von Jennifer Senninger

Warren Buffett (92) gilt als der erfolgreichste Investor der Welt. Seit das Orakel von Omaha 1965 die Zügel bei Berkshire Hathaway in die Hand genommen hat, schlug er bei der Rendite den S&P 500 um Längen. Als seine derzeitigen Lieblingsaktien gelten klar Apple und Chevron, die zusammen fast die Hälfte des Berkshire Hathaway Portfolios ausmachen. Doch wie The Motley Fool berichtete, gibt es eine Aktie, in die Warren Buffett rund neun Milliarden Dollar mehr investiert hat, als in Apple und Chevron zusammen.

Seit 2016 gab Warren Buffett insgesamt 54 Milliarden Dollar aus, um auf Apple und Chevron zu wetten. Seit 2016 erwarb er über 894 Millionen Apple-Aktien, die im dritten Quartal rund 41,89 Prozent des Berkshire Hathaway Portfolios ausmachten. Und seit dem vierten Quartal 2020 häufte er zudem über 165,3 Millionen Chevron-Aktien an. Chevron ist nun die drittgrößte Position im Portfolio von Berkshire Hathaway und nimmt über acht Prozent davon ein. Besonders seit der Energiekrise kann die Öl-Branche überdurchschnittlich performen. Die Chevron-Aktie liegt allein seit Anfang des Jahres rund 70 Prozent im Plus.

Buffetts Wetten auf Apple und Chevron sind überall bekannt – besonders, da er durch die sogenannte Form 13 F verpflichtet ist, jedes Quartal einen Einblick in sein Portfolio zu gewähren und man die beiden Investitionen gleich an den obersten Stellen sieht. Doch gibt es eine Aktie, in die er in den vergangenen Jahren rund neun Milliarden Dollar mehr investiert hat als in Apple und Chevron zusammen – doch in den F13-Filings ist davon nicht zu sehen.

Darum investierte Warren Buffett mehr Geld in diese Aktie als in Apple und Chevron zusammen

Seit Mitte 2018 hat er nämlich für mehr als 63 Milliarden Dollar in Rückkäufe seines eigenen Unternehmens Berkshire Hathaway investiert. Allein dieses dritte Quartal gab Buffett etwa 1,05 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe aus. Das Tempo der Rückkäufe entsprach dem des zweiten Quartals. Dazu kommen Aktienrückkäufe der Klasse A und B im Wert von 62,1 Milliarden Dollar zwischen Mitte 2018 und Mitte 2022. Insgesamt ergibt das über 63,1 Milliarden Dollar, die Buffett für Rückkäufe von Berkshire-Aktien ausgab – neun Milliarden Dollar mehr, als er seit 2016 für Apple und Chevron zusammen ausgab.

Die steten Rückkäufe von Buffett unterstreichen sein Vertrauen in sein Unternehmen Berkshire Hathaway – keiner kennt den inneren Wert des Unternehmens besser als Warren Buffett selbst. Zudem liegt die Aktie noch immer rund 13 Prozent vom Allzeithoch Ende März 2022 entfernt. Das Unternehmen bringt jedoch viel mit, was für einen Anstieg darüber hinaus spricht. Da die Rückkäufe zudem zu einer Verringerung der ausstehenden Anzahl von Aktien führt, bringt das Privatinvestoren so einen größeren Anteil.