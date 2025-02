Mit den folgenden Aktien können Anleger in dieser bis zu satten 8,1 Prozent an Dividendenrendite kassieren. Dabei sind drei Titel besonders interessant, die Anleger jetzt auf dem Schirm haben sollten.

Nachdem für Anleger Ende Januar, Anfang Februar eine kleine Durststrecke was Dividendenausschüttungen anging geherrscht hat, mehreren sich nun wieder die Ex-Tage. Das bedeutet für Einkommensinvestoren unter dem Strich: hohe Zahlungen direkt aufs Konto.

Doch wer in dieser Woche etwas von den Dividenden abhaben will, muss sich beeilen, denn besonders am Dienstag haben viele spannende Aktien bereits ihren Ex-Tag.

Bis zu 8,1% Dividendenrendite mit diesen spannenden Aktien kassieren

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Ford – Ex-Dividende: 18.02.2025 – Dividendenrendite: 8,1 Prozent

DHT Holding – Ex-Dividende: 18.02.2025 – Dividendenrendite: 6,0 Prozent

Archer-Daniels-Midland – Ex-Dividende: 18.02.2025 – Dividendenrendite: 4,5 Prozent

Gladstone Capital – Ex-Dividende: 19.02.2025 – Dividendenrendite: 7,0 Prozent

Imperial Brands – Ex-Dividende: 20.02.2025 – Dividendenrendite: 5,3 Prozent

Land Securities – Ex-Dividende: 20.02.2025 – Dividendenrendite: 6,8 Prozent

Gladstone Land – Ex-Dividende: 19.02.2025 – Dividendenrendite: 4,8 Prozent

Auf die folgenden Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Ford

Der Autobauer aus den USA ist nicht nur ein starker Dividendenzahler, sondern darüber hinaus noch ein spannender Turnaround-Wert. Ford gilt als großer Profiteur der Trump-Präsidentschaft und könnte dementsprechend für Anleger spannend sein.

Dividendenaktie: Imperial Brands

Tabakaktien sind aktuell stark im Kommen und das trotz jahrelanger Abgesänge auf die Branche. Dementsprechend könnte jetzt Imperial Brands für Anleger interessant sein, da sich durch die Transformation zu rauchfreien Produkten hier ganz neue Chancen eröffnen.

Dividendenaktie: Gladstone Capital

Hohe Dividenden winken zudem bei Gladstone Capital. Leisten kann sich das Unternehmen diese, da es sich hier um eine BDC (Business Development Company) handelt. Dabei liegt der Fokus des Finanzwertes, insbesondere auf der Finanzierung und Refinanzierung von mittelständischen Unternehmen aus den USA.

