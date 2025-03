Wenn Insider Aktien verkaufen, können Anleger hellhörig werden. Genau das ist jetzt beim Novo Nordisk-Konkurrenten Eli Lilly passiert. Kommen auf den Titel jetzt schwere Zeiten zu?



Die Pharma-Giganten Eli Lilly und Novo Nordisk konnten in der jüngsten Vergangenheit mit ihren Abnehm-Medikamenten Zepbound und Wegovy enorme Erfolge an den Börsen feiern. Zuletzt brach aber vor allem die Aktie von Novo Nordisk ein, da unter anderem Studiendaten zu neuen Blockbustern hinter den Erwartungen zurückblieben. Aber auch die Rallye von Eli Lilly hat in diesem Jahr den Schwung verloren. Jetzt verkauft auch noch ein Insider Aktien.



Insider trennt sich von Eli Lilly.Aktien

Wie das Portal „Investing.com“ berichtete, hat Donald A. Zakrowski, Senior Vice President of Finance und Chief Accounting Officer bei Eli Lilly & Co, der US-Aufsichtsbehörde SEC den Verkauf von 1000 Aktien des Unternehmens gemeldet. Insgesamt belief sich der Wert der Transaktion auf 818,24 US-Dollar pro Aktien, der gesamte Verkaufswert betrug also 818.240 US-Dollar. Aber steckt hinter dem Verkauf schon eine böse Vorahnung, wie es mit den Aktien weitergeht? Fakt ist, dass sich die Lage bei dem Unternehmen in nächster Zeit nicht unbedingt entspannen wird.



Konkurrenz macht Druck auf Eli Lilly, aber…

Denn die Konkurrenz im umkämpften Markt der Abnehmmittel wächst. Zuletzt gab der Schweizer Pharmakonzern Roche eine strategische Partnerschaft mit dem dänischen Unternehmen Zealand Pharma bekannt. Damit sichert sich Roche die Rechte an Petrelintid. Der Wirkstoff zur Gewichtsreduktion hat das Potenzial, die Marktverhältnisse nachhaltig zu verändern. Hinzu kommen aufstrebende Player wie Viking Therapeutics, deren eigene Mittel in fortgeschrittenen klinischen Studien gute Ergebnisse lieferten.

Bei Eli Lilly und Novo Nordisk wird es jetzt darauf ankommen, dass die Nachfolge-Medikamente in dem Sektor ein ähnliches Blockbusterpotenzial entwickeln wie Wegovy oder Zepbound. Zumindest mittelfristig vertrauen Analysten wie Morgan Stanley oder Bernstein aber noch auf die Wettbewerbsfähigkeit von Eli Lilly und raten mit Kurszielen von bis zu 1146 US-Dollar zum Kauf der Aktie.



