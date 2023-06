Wenn einer weiß, wie man aus seinem Geld mehr Geld macht, dann ist es Microsoft-Gründer Bill Gates. In seinem Depot befindet sich eine Aktie, die das beste und klügste Investment sein könnte, auf das man aktuell setzen kann

Er zählt zu den reichsten Menschen der Welt, galt lange Zeit sogar als der reichste Mensch der Welt: Microsoft-Gründer Bill Gates. Der 67-jährige hat laut Forbes derzeit ein Vermögen von rund 114 Milliarden Dollar und ist damit auf Platz fünf der Milliardäre. Wenn also einer Ahnung hat, wie man aus seinem Geld noch mehr Geld machen kann, dann ist es Bill Gates.

Zum Glück können interessierte Anleger verfolgen, auf was für Aktien der Tech-Gründer aktuell setzt. Die Investitionen von Gates sind öffentlich einsehbar, da institutionelle Anleger mit einem Anlagevolumen von über 100 Millionen Dollar quartalsweise der amerikanischen Börsenaufsicht SEC ihre Aktienoffenlegung in Form 13F vorlegen müssen. Obwohl Bill und Melinda Gates mittlerweile getrennte Wege gehen, führen sie die gemeinsame Stiftung "Bill & Melinda Gates Foundation" weiterhin fort. Das Vermögen der Stiftung wird vom "Bill & Melinda Gates Foundation Trust" verwaltet und von externen Investmentmanagern betreut. Aktuell kann man beim Portfolio den Stand des ersten Quartals 2023 einsehen.

Lesen Sie auch: Ahnt Bill Gates Schlimmes? So schützt er sich nun vor Inflation und Zinsen

Mit dieser Aktie hängt uns Bill Gates alle ab

Tatsächlich änderte Bill Gates im ersten Quartal nur sehr wenig – er scheint seine vorsichtige Position für das Gesamtjahr 2023 also weiterhin beizubehalten. Gänzlich fiel die Position von Weber Inc. aus dem Portfolio, ein amerikanischer Produzent von Gas-, Kohle- oder Elektrogrills. Das mag aber auch daran liegen, da sich der Konzern von der Börse zurückzog. Reuters berichtete im Dezember 2022, dass Weber der Privatisierung im Rahmen eines 3,7 Milliarden Dollar Deals durch den Mehrheitsaktionär BDT Capital Partners LLC zugestimmt habe. Außerdem reduzierte er seine Position von Warren Buffetts Berkshire um rund 20 Prozent. Ansonsten hielt er an seinen Aktien weiter fest.

Eine unauffällige, die jedoch ein genialer Schachzug ist: Waste Management. Waste Management gilt das eines der größten privaten Müll-Unternehmen der USA. Es ist derzeit die viert größte Position in Bill Gates Portfolio und nimmt dort fast 16 Prozent ein. Es ist schon lange Teil vom Portfolio und nahm dort stets einen großen Platz ein. Der Konzern betreibt mehrere Recyclinganlagen und Deponien. Die Aktie liegt auf Sicht von fünf Jahren knapp 50 Prozent im Plus und konnte sich im schwierigen Jahr 2022 auf einem stabilen Niveau bewegen, während die großen Indizes das Jahr allesamt im Minus beendeten. Ganz einfach: Egal, wie die Wirtschaft läuft, Müll gibt es immer und er wird immer mehr. Waste Management ist daher ein unverzichtbarer Spieler. Das zeigt sich auch im stabilen Geschäft: Seit mehr als 15 Jahren erhöht Waste Management die Dividende, die in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt jährlich um sechs Prozent wuchs. Waste Management ist daher ein stabiles Unternehmen mit solidem Geschäftsmodell, das sich auf einem Markt bewegt, der auf lange Sicht immer die Produkte von Waste Management nachfragen wird.

Sind Sie auf der Suche nach weiteren Aktien, die zu allen Zeiten eine sichere Wahl sind? Dann werfen Sie auch einen Blick auf unseren Aktien für die Ewigkeit Index