Unternehmensprofil

Waste Management, Inc. ist der führende Anbieter von umfassenden Abfall- und Umweltdienstleistungen in Nordamerika. Das Unternehmen engagiert sich stark für die Schaffung von Finanzkraft, operativer Exzellenz und Professionalität. Abfallmanagement richtet seine Dienstleistungen maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der einzelnen Kundengruppen aus, um erstklassigen Service auf lokaler Ebene zu gewährleisten. Das Unternehmensnetzwerk mit Hauptsitz in Houston umfasst 429 Sammelvorgänge, über 370 Übergabestationen, nahezu 290 aktive Deponien, 17 Waste-to-Energy-Anlagen, 138 Recyclinganlagen, 85 Deponiegasprojekte und sechs unabhängige Stromproduktionsanlagen. Diese Vermögenswerte ermöglichen es Waste Management, fast 21 Millionen Wohn-, Industrie-sowie kommunalen und gewerblichen Kunden eine vollständige Palette von Umweltdienstleistungen anzubieten.

Offizielle Webseite: www.wm.com