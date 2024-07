Wenn einer der bekanntesten Tech-Analysten der Welt sich super bullish für die Apple-Aktie ausspricht und dabei auch noch handfeste Gründe nennt, sollten Anleger genauer hinsehen. Das steckt dahinter

Apple hat sich wieder zurück an die Spitze gekämpft: Viele Jahre hatte es den Titel als wertvollstes Unternehmen der Welt inne. Dann wurde es, getrieben durch den KI-Hype, abgelöst vom Tech-Giganten Microsoft. Doch es dauerte nicht lange und schon wurde selbst Microsoft vom Thron gestoßen: und zwar vom KI-Shooting-Star Nvidia.

Lange wurde Apple vorgeworfen, den KI-Hype verschlafen zu haben und hinter den anderen großen Tech-Unternehmen zurückzuliegen. Das ließ Apple aber nicht auf sich sitzen und kündigte auf der jährlichen Entwickler-Konferenz jüngst bahnbrechende Innovationen im Bereich KI an.

Es hat Wirkung gezeigt: Auf Sicht von 6 Monaten liegt die Aktie nun sagenhafte 30 Prozent im Plus. Doch trotz allem sieht ein bekannter Analyst noch deutlich mehr Potential nach oben, berichtete das Finanzportal „TippRanks“. Dabei handelt es sich um Daniel Ives von Wedbush.

Warum der Apple-Aktie laut diesem Top-Analysten zweistelliges Wachstum bevorsteht

„Wir sind der festen Überzeugung, dass der Juni das letzte negative Wachstumsquartal für China sein wird und dass im September-Quartal eine Wachstumswende eingeleitet wird", so der Analyst laut TipRanks. Überprüfungen der Lieferkette in Asien würden darauf hindeuten, dass sich das iPhone dort wieder stabilisiere, vor allem, wenn Apple auf einen „KI-gesteuerten iPhone-16-Superzyklus“ zusteuert. Ives Prognose: Die ersten iPhone 16 Auslieferungen, es soll im September auf den Markt kommen, könnten sogar die 90 Millionen Marke erreichen. Die Börse rechnet hier "nur" mit 80 bis 84 Millionen. Das neue iPhone könne den Beginn eines "KI-gesteuerten Upgrades" darstellen“, das zu einem "goldenen Upgrade-Zyklus" führen könnte.

Ives verweist hier etwa auf Apples eigene KI-Plattform Apple Intelligence und ist sich sicher, dass Anleger schon bald erkennen werden, welch eine wichtige Rolle Apple bei der KI-Revolution spielen wird. Entwickler und führende Technologieunternehmen wie Meta und Google würden ihre KI-Modelle und -Technologien wahrscheinlich in Apple Intelligence integrieren müssen. „Wir glauben, dass die Einführung von KI-Technologie in das Apple-Ökosystem Monetarisierungsmöglichkeiten sowohl an der Service- als auch an der iPhone-/Hardware-Front mit sich bringt und 30 bis 40 US-Dollar pro Aktie einbringt". Yves stuft die Aktie daher als Outperform ein und setzt das Kursziel bei 275 US-Dollar – das entspricht aktuell einem Aufwärtspotenzial von fast 20 Prozent.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.