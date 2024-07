Wenn einer der reichsten Menschen der Welt die Hälfte seines Portfolios auf gerade einmal zwei Aktien setzt, will das schon etwas heißen. Doch auf diese zwei genialen Kandidaten schwört Milliardär Bill Gates

Er zählt zu den reichsten Menschen der Welt: Microsoft-Gründer Bill Gates (68). Lange Zeit hatte er sogar den Titel als reichster Mensch der Welt inne. Immerhin landet er heute aber immer noch mit einem laut „Forbes“ geschätzten Vermögen von 135,5 Milliarden US-Dollar auf Platz acht der Weltrangliste.

Fest steht: Wenn einer weiß, wie man aus seinem Geld noch mehr Geld machen kann, dann ist es Bill Gates. Zwar ist der 68-jährige eigentlich mehr aufgrund seiner Tech-Expertise bekannt als für sein Börsenwissen. In den vergangenen Jahren wurde die Wall Street jedoch immer mehr auf ihn aufmerksam.

So investiert der Milliardär Bill Gates – 1 Million US-Dollar pro Tag durch Dividende!

Denn all das Geld, das Bill Gates besitzt und einen großen Teil davon für wohltätige Zwecke ausgibt, will schließlich klug investiert werden. So kommt es auch, dass das Vermögen der Bill & Melinda Gates Foundation vom Bill & Melinda Gates Foundation Trust verwaltet wird.

Seit mehreren Jahren kümmert sich um diesen die Cascade Management Company. Laut jüngstem 13F-Report befinden sich im Trust derzeit 13-F-meldepflichtige Aktien im Wert von über 45 Milliarden US-Dollar, der jüngste Stand zeigt die Bestände zum Ende des ersten Quartals dieses Jahres.

Zu den Top 10 Positionen des Portfolios zählen Microsoft, Waste Management, Berkshire Hathaway, Canadian National Railway, Caterpillar, Deere, Ecolab, Cola Femsa, Walmart und Fedex. Eine gelungene Wahl. Denn laut dem Konsens der Analysten bieten diese zehn Aktien im Durchschnitt zusammen eine Kurschance von 9,5 Prozent.

Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zu den Top 10 Positionen im Überblick:

Microsoft: Kursziel 494 US-Dollar (9 Prozent Kurschance)

Waste Management: Kursziel 225 US-Dollar (5 Prozent Kurschance)

Berkshire Hathaway: Kursziel 456 US-Dollar (7,4 Prozent Kurschance)

Canadian National Railway: Kursziel 189 Canadian Dollar (15,5 Prozent Kurschance)

Caterpillar: Kursziel 353 US-Dollar (5 Prozent Kurschance)

Deere: Kursziel 420 US-Dollar (15 Prozent Kurschance)

Ecolab: Kursziel 248 US-Dollar (0,7 Prozent Kurschance)

Coca Cola Femsa: Kursziel 102 US-Dollar (14 Prozent Kurschance)

Walmart: Kursziel 73 US-Dollar (5 Prozent Kurschance)

Fedex: Kursziel 323 US-Dollar (18,5 Prozent Kurschance)

Auch dank Dividenden verdient Bill Gates mit seinen Aktien ein Vermögen: Alleine Microsoft, Waste Management, Canadian National Railway, Caterpillar bescheren Gates eine sagenhafte Dividende von rund 389.411.044 US-Dollar pro Jahr – umgerechnet entspricht das einer Dividende von über einer Million US-Dollar pro Tag.

Diese 2 Aktien machen 50% des Bill Gates Portfolios aus

Und beim Blick auf das Portfolio fällt außerdem auf: Allein zwei Aktien der rund 24 Positionen nehmen hier zusammen knapp 50 Prozent des Portfolios ein. Dabei handelt es sich um Microsoft und Waste Management.

Durch die Investitionen in diese beiden Unternehmen hat Gates strategisch in stabile und zukunftsträchtige Geschäftsmodelle investiert, die sowohl Wachstumspotenzial als auch finanzielle Sicherheit bieten. Waste Management, als das größte private Müllunternehmen in den USA, betreibt zahlreiche Recyclinganlagen und Deponien. Unabhängig von der wirtschaftlichen Lage gibt es immer Müll, und die Städte müssen für dessen Entsorgung bezahlen. Laut einer Studie des UN-Umweltprogramms wird die Menge an Abfall bis 2050 um etwa 65 Prozent steigen. Waste Managements solides Geschäftsmodell zeigt sich auch in der Dividendenpolitik: Seit 21 Jahren in Folge erhöht das Unternehmen seine Ausschüttungen. Über einen Zeitraum von fünf Jahren betrachtet, hat die Aktie um über 90 Prozent zugelegt.

Es ist wenig überraschend, dass Microsoft die größte Position in Bill Gates Portfolio darstellt. Interessanterweise wurde diese Position jedoch erst im dritten Quartal 2021 aufgebaut. Diese Entscheidung scheint sich ausgezahlt zu haben: Im Jahr 2023 stieg der Aktienkurs um etwa 50 Prozent, und seit Jahresbeginn ist ein Plus von rund 23 Prozent zu verzeichnen. Mit Microsoft setzt Gates auf einen der größten und mächtigsten Technologiekonzerne der Welt. Microsoft ist in vielen wachstumsstarken Geschäftsbereichen führend, hat eine starke Bilanz und ein solides Geschäftsmodell, das dennoch hohes Wachstumspotenzial bietet. Der Konzern ist innovativ und ein bedeutender Akteur im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), einer Technologie, die sich noch in einer frühen Phase ihres Potenzials befindet.

