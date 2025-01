Donald Trump sorgt heute für Furore beim DAX. Was dahintersteckt und warum besonders die Aktien von Rheinmetall und Siemens Energy gerade im Fokus stehen.

Kurz vor einem neuen Rekordhoch ging dem deutschen Leitindex am heutigen Mittwoch die Puste aus. So liegt der DAX aktuell 0,3 Prozent im Minus im Vergleich zum Vortag und steht bei 20.271 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der sogar 0,7 Prozent im Minus im Vergleich zum Vortag liegt und bei 4.974 Punkten steht.

Auslöser dieses DAX-Rücksetzers war eine Meldung des US-Fernsehsenders "CNN", der zufolge der designierte US-Präsident Donald Trump den nationalen wirtschaftlichen Notstand ausrufen könnte, um die von ihm angekündigten Importzölle durchsetzen zu können.

Die von vielen Marktteilnehmern prognostizierten stärkeren Kursschwankungen an den Börsen bei einer Präsidentschaft von Trump zeigen sich bereits jetzt. Die Märkte reagieren auf die Aussagen von Trump plötzlich und mitunter stark.

Aktie von Rheinmetall DAX-Gewinner – Siemens Energy büßt ein

An die Spitze des deutschen Leitindex DAX schafft es heute mit einem Plus von aktuell fünf Prozent von der Performance her die Aktie von Rheinmetall. Denn Rüstungstitel im Generellen profitierten von der erneuten Forderung von Trump nach deutlich höheren Rüstungsausgaben der Nato-Partner.

Das Schlusslicht hingegen bildet mit einem Minus von derzeit vier Prozent von der Performance her die Aktie von Siemens Energy. Hier belasteten Gewinnmitnahmen nach einer Abstufung durch das Investmenthaus Kepler Cheuvreux.

Enthält Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch:

Mega-Aktion bei Neobroker: Wie Sie sich jetzt Cashback auf Ihren ETF-Sparplan sichern können

Oder:

Besser als US-Aktien? Warum es sich jetzt für Anleger lohnen kann, auf diese Titel zu setzen