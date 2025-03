Die Kursgewinne sprudeln. Und die Dividenden auch. Doch Anleger fragen sich zunehmend, ob bei der Rallye bei den Aktien der Allianz und von BASF noch ein Einstieg lohnt?

Das Sondervermögen ist bewilligt. Und auch deswegen gibt es eine neue Euphorie an den deutschen Börsen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Anleger aus aller Welt einfach gemerkt haben, wie günstig die europäischen Börsen sind. Seit Jahresbeginn strömen daher Milliarden und Abermilliarden nach Europa. Doch sollten Anleger jetzt bei der Rallye noch einsteigen?

Allianz-Aktie: Es gibt kein Halten mehr

Obwohl die Allianz als Unternehmen nicht unmittelbar von dem deutschen Sondervermögen für Infrastruktur und die Bundeswehr profitiert, so hebt die Aktie dennoch weiter ab. Klar ist, dass dieses Sondervermögen die deutsche und europäische Konjunktur ankurbeln dürfte, wovon die Allianz dann sehr wohl profitiert. Zudem gab es am Montag für die Münchner Versicherung einen Geldregen: So trennte sich die Allianz am Montag von ihren indischen Beteiligungen. Der 26-prozentige Anteil an zwei Sach- und Versicherungs-Gemeinschaftsunternehmen wird für etwa 2,6 Milliarden Euro an den Partner Bajaj Finserv verkauft. Dieses Geld kann die Allianz wieder neu investieren oder auch an Anteilseigner ausschütten.

Trotz des Höhenlaufs, welche die Allianz-Aktie jetzt in Höhen katapultiert hat, die es zuletzt vor 25 Jahren gab, ist das Papier weiter gut bewertet: Zu einem KGV von 12,8 gesellt sich eine Dividendenrendite von 4,68 Prozent. Doch sollten Anleger die Allianz-Aktie jetzt noch kaufen?

Zur Wahrheit gehört, dass viele Analysten nicht mehr allzu viel Kurspotenzial sehen. Nach einer solchen Rallye ist das aber wenig verwunderlich, schließlich wollen Analysten nicht durch zu hohe Kursziele negativ auffallen. Und weil die Allianz-Aktie durchaus sehr weit weg von der 50-Tage-Linie ist, kann es nach einer kurzen Euphorie dieser Tage durchaus mal eine kleine Korrektur bis auf eben diesen Gleitenden Durchschnitt geben. Wem die Sache aktuell also zu heiß ist, der wartet kurz ab. Langfristig ist bei der Allianz aber weiterhin alles im Lot und die BÖRSE ONLINE Redaktion rät weiter zum Kauf mit einem Kursziel von neuerdings 380 Euro.

Doch wie sieht es jetzt mit anderen Sondervermögen-Profiteuren aus?

Sie wollen unmittelbar vom Sondervermögen profitieren? Dann sichern Sie sich jetzt den brandneuen BÖRSE ONLINE Aktien-Report mit 6 geheimen Gewinner-Aktien:

BASF-Aktie: Die Trendwende läuft

Auch die BASF-Aktie konnte sich nach einen volatilen Tagen wieder auf den Weg nach oben machen. Dabei dürfte BASF durch chemische Produkte, welche sowohl für Infrastruktur-Projekte, als auch für Materialien bei der Bundeswehr benötigt werden, direkt profitieren. Die Aktie wird nur noch leicht gebremst, weil es in der Vergangenheit viele Schwierigkeiten gab, sich das Unternehmen aktuell umstrukturiert und weil Konjunktursorgen aus den USA den zyklischen Wert etwas belasten.

Insgesamt zeigten sich die Analysten in den vergangenen Tagen bei der deutschen Chemie-Aktie aber positiver. Viele hoben die Kursziele in die Region von 60 Euro an. So sieht etwa die Deutsche Bank viele positive Effekte für die BASF-Aktie wie etwa das Sondervermögen oder auch einen Wiederaufbau der Ukraine nach einem potenziellen Frieden.

Zudem ist die BASF-Aktie zwar nicht mehr spottbillig, mit einem KGV von 15,8 und einer Dividendenrendite von 4,43 Prozent aber gut bewertet. Anleger können weiter zukaufen und setzen einen Stopp dynamisch auf die 200-Tage-Linie. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät auch weiter zum Kauf von BASF mit einem Kursziel von 61,80 Euro.

Übrigens: Finden Sie jetzt im BÖRSE ONLINE Depot-Vergleich heraus, welcher Anbieter Ihnen die besten Konditionen beim Handel mit Aktien bietet.

Und lesen Sie auch: Historischer Milliardenhammer: Diese deutschen Aktien sind jetzt noch günstig