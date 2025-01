Die Volkswagen-Aktie könnte kurz davor stehen, nach einem jahrelangen Kursverlust in eine massive Rallye überzugehen. Darauf sollten Anleger jetzt achten und darum kann es sich lohnen schnell zu handeln.

Die Volkswagen-Aktie hat in den letzten Jahren für Anleger vor allem eines produziert: Verluste. Doch aktuell könnte sich bei den Papieren eine Chance auf eine deutliche Steigerung bieten. Eine Gelegenheit, die Anleger besser nicht verpassen sollten.

Volkswagen-Aktie kurz vor massiver Rallye?

Denn am Montag ist die Volkswagen-Aktie in die Nähe ihrer 200-Tage-Linie bei 98,89 Euro gestiegen. Der wichtige gleitende Durchschnitt gilt in der Charttechnik als Indikator für den langfristigen Trend, und ein Durchbruch nach oben ist häufig ein klares Kaufsignal. Hinzu kommt bei VW, dass im Chart beim um die 98 Euro eine wichtige Widerstandszone beginnt, deren Durchbruch noch mehr Schwung nach oben bringen könnte.

Sollte hier der Anstieg gelingen, dann ist für den Kurs zunächst ein Anstieg bis zum Widerstand bei 108 Euro möglich und anschließend in den Bereich über 120 Euro. Das bedeutet also eine deutliche Kurschance.

Hinzu kommt, dass Volkswagen kürzlich durch positive Nachrichten beflügelt wurde. So gab es Berichten zufolge positive Impulse im Pre-Close-Call mit den Analysten und zudem lobte Barclays die Wolfsburger. Mit Blick auf das laufende Sparprogramm sieht die Bank eher Überraschungspotenzial als Risiken.

TradingView Volkswagen Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Volkswagen-Aktie jetzt noch kaufen

Dementsprechend kann sich aktuell ein Blick auf die Aktien von Volkswagen lohnen, die womöglich kurz vor einer deutlichen Rallye stehen könnten. Doch wer hier partizipieren will, der muss schnell sein, denn ab einem Durchbruch der 200-Tage-Linie ist ein rasanter Anstieg nicht auszuschließen. Wer risikoaffin ist und den Trade mit Hebel spielen möchte, der kann einen Blick auf das 2,2-fach gehebelte Open End Knock-Out Zertifikat der HSBC unter der WKN HT0CE4 werfen.

BÖRSE ONLINE ist bei Volkswagen übrigens auch optimistisch und rät bereits seit Längerem bei der Aktie zum Kauf.

Lesen Sie auch:

Einfach & Genial: Mit diesem globalen ETF 7% Zinsen pro Jahr kassieren

Oder:

Kaufen, bevor es zu spät ist? Mit diesen Aktien 14,8% Dividendenrendite in dieser Woche kassieren

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz..