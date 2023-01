Jeder schlägt gerne bei Schnäppchen zu, doch man kann sie nicht alle kaufen. Allerdings sind diese Aktien laut J.P. Morgan längst zu billig, um sie noch weiter zu ignorieren. Sollte man hier jetzt einsteigen?

Manche Analysten wie die der ARK Fonds lieben es ja bekanntlich sehr hohe Kursziele zu verhängen und tun dies auch zu Marketingzwecken. Wenn aber eine Institution wie J.P. Morgan Kursziele, die über 80 Prozent oder mehr vom aktuellen Stand abweichen, ausgibt, dann kann man schon einmal genauer hinschauen.

Teilweise finden sich dabei ein paar echte Schnäppchen und auch einige unerwartete Kandidaten wieder. Diese Aktien sind laut J.P. Morgan zu günstig, um sie weiterhin zu ignorieren:

Volkswagen (Kursziel 235,00 Euro)

Erst vor wenigen Tagen gab die US-Großbank für den deutschen Traditionsautobauer ein neues Kursziel aus, welches mehr als 80 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt.

Tatsächlich könnte sich eine solche Rallye bei der Volkswagen-Aktie bei einer Bewertung von KGV 3,9 sehr schnell ereignen. Voraussetzungen dafür wären allerdings ein besseres Zukunftskonzept, sowie deutlich weniger Einfluss von Politik und Gewerkschaften.

About You (Kursziel 18,00 Euro)

Doch noch wesentlich höher liegt das Kursziel der US-Bank für die deutsche E-Commerce Firma About You. Das Unternehmen wurde heute nach den Quartalszahlen deutlich abgestraft und fiel unter die Marke von 7,00 Euro.

Damit sind es jetzt mehr als 150 Prozent Kurspotenzial zum aktuellen Kursziel von J.P. Morgan bei 18,00 Euro. Allerdings braucht es für eine solche Entwicklung wohl eine milde Rezession und hohe Konsumnachfrage der Verbraucher.

Amazon (Kursziel 130,00 Euro)

Aber auch bei einem deutlich größeren E-Commerce Player sieht J.P. Morgan Potenzial, nämlich bei Amazon. Nach der Vielzahl an Verwerfungen im Kurs, sind nun fast 50 Prozent an Luft nach oben, geht man vom Kursziel der US-Großbank aus.

Tatsächlich könnte eine solche Rallye in den nächsten Wochen einsetzen, da sich Amazon mit deutlich niedrigeren Analystenerwartungen für das sonst so starke Q4 konfrontiert sieht. Sollte die Konsumlaune der Konsumenten etwas besser gewesen sein, so könnte hier leicht eine Überraschung warten.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.