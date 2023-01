Die Zinserhöhungen der vergangenen Monate setzten vor allem Tech-Aktien unter Druck. Mittlerweile haben sich die meisten Werte wieder gefangen. In Deutschland steht DAX-Schwergewicht SAP im besonderen Fokus. JPMorgan ist optimistisch für den Software-Riesen und hält die SAP-Aktie nun für "besonders aussichtsreich". Ein anderer Analyst ist indes weniger optimistisch.

JPMorgan hat die Aktie von SAP in die 'Analyst Focus List' besonders aussichtsreicher Werte aufgenommen. Gleichzeitig verlieh die US-Bank den Papieren den Status 'Positive Catalyst Watch' und rechnet damit kurzfristig mit positiven Nachrichten vom Software-Konzern. Beim Ausblick könnte es zu einer positiven Überraschung kommen.



Rückenwind statt Gegenwind



Nach robusten Daten der Konkurrenten Workday und Oracle hat Analyst Toby Ogg seine Umsatzprognosen für das Cloud-Geschäft von SAP angehoben. Er liege damit nun etwas über den Konsensschätzungen für 2023 und 2024, schrieb der Experte in einer aktuellen Studie. Er geht ferner davon aus, dass sich die jüngsten Gegenwinde für die Walldorfer im neuen Jahr in Rückenwinde verwandeln werden.



SAP betrachtet er weiter als "Top Pick" im europäischen Software-Sektor. Zudem erhöhte Ogg das Kursziel von 116 auf 119 Euro und beließ die Einstufung auf "Overweight". Die SAP-Aktie reagiert positiv und steigt am Montag-Vormittag zeitweilig auf 103,44 Euro. Zuletzt notiert das DAX-Schwergewicht im gut behauptetem Umfeld etwa einen Euro tiefer. Mit dem JPMorgan-Kursziel ergibt sich für die SAP-Aktie also ein Mittelfrist-Potenzial von 16 Prozent.



Die Analysten von Jefferies stufen SAP hingegen mit "Underperform" ein und haben am vergangenen Freitag ihr Kursziel von 90 Euro bestätigt. Das Analysehaus setzte den Software-Konzern auf die Liste der fünf wichtigsten negativen Empfehlungen in Europa. Die Walldorfer gehörten zu den besonders hoch bewerteten Aktien, was Kursrisiken mit sich bringe, argumentierte der zuständige Analyst Charles Brennan. Er glaubt, dass seine unter den Marktschätzungen liegenden Prognosen zur Geltung kommen.



Chartbild verbessert



Charttechnisch hat sich das Bild für die SAP-Aktie zuletzt verbessert. Auch die 50-Tage-Linie konnte wieder überwunden werden. Nun wartet bei 108 Euro noch eine Chart-Hürde in Form des Zwischenhochs von Mitte November.



BÖRSE ONLINE hält die SAP-Aktie mittelfristigfür aussichtsreich und hat ein Kursziel von 125 Euro ausgegeben. Eine Stop-Loss-Order sollte spätestensknapp unterhalb des September-Tiefs bei 79 Euro platziert werden.

