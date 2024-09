Auf der Suche nach vielversprechenden Pharma-Aktien für das eigene Portfolio? Das Analysehaus JPMorgan hat zwei Tipps, die Anlegern in Zukunft viel Freude bereiten könnten – mit überschaubarem Risiko.

Es muss nicht immer das große Risiko sein. Wer als Anleger an die Biotech- und Pharma-Branche denkt, der hat stets im Hinterkopf, dass ein Investment in den Sektor mit einem gewissen Risiko verbunden sein könnte. Immerhin kann ein gescheitertes Forschungsprojekt zu Medikamenten schon das Ende für einen ganzen Konzern bedeuten. Hier werden aber aufstrebende Biotech-Firmen mit langlebigen Pharma-Konzernen schnell in einen Topf geworfen.

Dabei gibt es im Gesundheitssektor durchaus viele Titel, die dank einer kommerziell erfolgreichen und diversifizierten Pipeline und langjähriger Erfahrung am Markt tatsächlich auch für Value-Strategen an der Börse interessant sind. Die Pharma-Branche ist ein Eckpfeiler der Wirtschaft. Laut einem Bericht von McKinsey & Company soll der Sektor zwischen 2022 und 2027 um sieben Prozent wachsen. Die Branche ist zudem krisenresistent: Selbst wenn Verbraucher weniger Geld in der Tasche haben, sind Medikamente von großen Pharma-Konzernen weiterhin gefragt, da Patienten auf die Mittel angewiesen sind. Die Erträge der Firmen bleiben daher meist stabil, obwohl sich die Wirtschaft verändert. JPMorgan hat jetzt zwei Titel zu ihren Favoriten gepackt, die sich Anleger genauer anschauen sollten.

Eli Lilly-Aktie ein stabiles Investment?

Einer der Top-Picks von JPMorgan ist der mit einer Marktkapitalisierung von derzeit 830 Milliarden US-Dollar größte Pharma-Konzern der Welt: Eli Lilly. Allein in den letzten zwölf Monaten ist die Aktie des schon im 19. Jahrhundert gegründeten Unternehmens um 60 Prozent gestiegen und hat damit den amerikanischen Index S&P 500 deutlich hinter sich gelassen.

Das Unternehmen vereint zwei wichtige Eigenschaften für eine erfolgreiche Performance an den Aktienmärkten: Eli Lilly hat ein breites Produktportfolio mit Behandlungen für verschiedenste Krankheiten und auf der anderen Seite extrem erfolgreiche Blockbustermedikamente wie die Abnehmspritze "Zepbound", die dem Unternehmen jetzt schon viel Geld in die Kassen spülen. Unter anderem durch dieses Mittel konnte Eli Lilly die Erlöse im zweiten Quartal um 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach oben schrauben. Die Forschung bei Eli Lilly steht aber nicht still und weckt dadurch zusätzlich Kursfantasien. Mit einem Kursziel von 1100 US-Dollar traut JPMorgan dem Papier in den nächsten zwölf Monaten noch ein Kurswachstum von 19 Prozent zu

Kann die Abbie-Aktie Anleger reich machen?

Ebenfalls ein großer Player in der Pharmabranche ist AbbVie. Mit einer Marktkapitalisierung von 343 Milliarden US-Dollar ist der Konzern der viertgrößte Wettbewerber im Sektor und verfügt, ähnlich wie Eli Lilly, über ein breites und kommerziell erfolgreiches Portfolio an Wirkstoffen. Der Star unter den Angeboten ist aktuell "Humira", das zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen wie Morbus Crohn eingesetzt wird. Im Jahr 2023 war das Medikament für 27 Prozent der Gesamtumsätze von AbbVie verantwortlich. Daneben gibt es noch Mittel wie "Skyrizi" oder "Rinvoq", die AbbVie zu einem absoluten Platzhirsch im Bereich der Behandlung von Autoimmunerkrankungen machen.

JPMorgan bezeichnete die Aktie als einen der am besten positionierten Titel unter den Large Caps im Gesundheitssektor. Seit Jahresanfang konnte die Aktie schon fast 30 Prozent zulegen. Mit beiden Aktien können Anleger also nicht nur das eigene Portfolio stabilisieren, sondern auch von einem soliden Wachstum profitieren.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AbbVie.