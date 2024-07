Kann der DAX seine am Donnerstagmorgen eingefahrenen Gewinne verteidigen oder dreht der Index wieder ins Minus? Außerdem im Fokus: Die Aktien von Lufthansa und Nordex.

Die positiven Vorgaben von der US-Technologiebörse Nasdaq haben Anlegern Zuversicht gegeben und dem DAX auch am Donnerstagnachmittag ein Plus beschert. Zwischenzeitlich stieg der deutsche Leitindex um 0,46 Prozent auf rund 18.459 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen sprang mit einem Plus von 0,64 sogar noch etwas stärker auf dann 25.558 Punkte, während der EUROSTOXX 50 bei 4.991 Punkten landete und damit einen Gewinn von 0,50 Prozent verzeichnete.

Einige Experten sind aber davon überzeugt, dass Zinssenkungshoffnungen und neue Rekorde der US-Börsen den DAX nicht mehr lange stützen. „Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, wann das Pendel wieder in die andere Richtung ausschlägt und Anleger die konjunkturellen Risiken bis hin zur Angst vor einer Rezession über den Faktor Geldpolitik stellen", bemerkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets.

Lufthansa-Aktie im Sinkflug?

Die Analysten von Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lufthansa vor der Berichtssaison von 8 auf 7 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem Rückgang des Betriebsgewinns im ersten Quartal rechne er auch im zweiten mit einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Nordex-Aktie wirft Turbo an

Die Aktien von Nordex haben am Donnerstag ihre Erholung ausgeweitet. Vom Zwischentief am Dienstag bei 11,32 Euro an der einfachen 200-Tage-Durchschnittslinie setzten sie sich inzwischen um fast 11 Prozent ab. Sie erreichten damit sogar wieder ihre 100-Tage-Linie.

Analyst Ajay Patel von Goldman Sachs wertete Neuigkeiten von der Bundesnetzagentur positiv für die Windanlagenbauer. Am Vortag hatte die Behörde die Er¬geb¬nis¬se der Ausschreibungen für Wind an Land und die In¬no¬va¬ti¬ons¬aus¬schrei¬bung zum 1. Mai veröffentlicht.

Auf Zwölfmonatssicht habe das Ausschreibungsvolumen mit 7,6 Gigawatt gegenüber dem Tiefpunkt 2022 um etwa 150 Prozent angezogen, so Patel. Nordex profitiere als mit seinem auf Land-Anlagen fokussierten Geschäftsmodell und der starken Marktstellung in Europa hiervon am meisten.

