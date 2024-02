Auch 2024 ging es für die BioNTech-Aktie tendenziell eher nach unten. Gibt das Wertpapier tatsächlich so wenig Kursfantasie her? Aussagen des Unternehmens selbst bestätigen immerhin ehrgeizige Ziele.

Die Medizin sei auf dem Weg, Krebs langfristig zu kontrollieren oder idealerweise zu heilen, sagte BioNTech-Gründer Uğur Şahin zuletzt in einem Interview mit dem Spiegel. Auch mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) hofft Sahin, bis 2026 die ersten von 30 in der Entwicklung befindlichen Krebstherapien bereit für eine Zulassung zu haben. Bis zum Jahr 2030 soll dann ein großes Portfolio an Krebstherapien auf dem Markt sein, wie der BioNTech-Chef weiter mitteilte. Das sind berauschende Zukunftsprognosen, die sich derzeit im Aktienkurs aber noch nicht widerspiegeln. Ganz im Gegenteil. Seit dem letzten Jahr geht es für das Wertpapier abwärts. Allein 2024 büßte die Aktie etwa 12 Prozent an Wert ein und notiert derzeit bei 87,64 Euro – und damit ein gutes Stück unter der 100 Euro-Marke, an der das Papier vor einigen Wochen kratzte und die als wichtiger Indikator für eine Trendwende gilt. Anleger scheinen momentan nicht so wirklich an mögliche weitere Blockbuster-Produkte des Konzern zu glauben und verkaufen kurzfristige Gewinne direkt wieder. Zumal BioNTech erst 2025 wieder mit steigenden Umsätzen rechnet, wenn neue Produkte eine Zulassung erhalten. Für den Kurs könnte es also auch erst mal trotz einer Erholung weiter in den Keller gehen.

Ist BioNTech für langfristige Anleger etwas?

Aufgrund des niedrigen Kurses bietet sich für Anleger natürlich jetzt die Chance, günstig bei BioNTech einzusteigen. Immerhin prognostizieren Analysten noch Kursziele von um die 117 Euro für die Aktie. In der volatilen Biotech-Branche sind solche Ziele aber mit besonderer Vorsicht zu genießen. Und solange es für die Aktie zumindest nicht etwas nachhaltiger nach oben geht, sollten Anleger noch warten. Klar ist aber auch: Sollten die Krebs-Medikamente von BioNTech ab 2026 einschlagen, würde der Kurs der Aktie sehr wahrscheinlich explodieren. Allein in Deutschland erkrankt laut Statistk im Laufe seines Lebens fast jeder zweite Mensch an Krebs. Tendenz steigend.

