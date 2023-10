Die bekannte deutsche Aktie aus dem DAX crasht heute um 38 Prozent. Denn das Unternehmen könnte laut eigener Aussage Staatshilfe beantragen. Um welche Aktien es sich handelt und ob Anleger jetzt alles verkaufen sollen.

Um 38 Prozent fällt heute die Aktie von Siemens Energy. Der Grund: Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg ist Siemens Energy in Gesprächen mit dem deutschen Staat bezüglich Staatshilfen. So schreibt Bloomberg: "Die Siemens Energy AG verhandelt derzeit mit der Bundesregierung über die Sicherung staatlicher Garantien, da das Unternehmen Schwierigkeiten hat, seine in Schwierigkeiten geratene Windkraftanlage zu stützen." Dabei soll es laut Berichten von Bloomberg um 16 Milliarden Euro Staatshilfen gehen. Die Regierung hat die Gespräche bereits bestätigt und Siemens Energy befindet sich wohl auch in Gesprächen mit Banken. Siemens Energy benötigt das Geld laut Bloomberg, um "neue Großaufträge zum Bau von Übertragungsnetzen und Gasturbinen zu gewinnen." Diese Bereiche seien auch profitabel, während aber die Verluste von Siemens Gamesa ein großes Loch in die Kassen reißen.

Die Siemens Energy Aktie verliert zur Stunde rund 38 Prozent. Ein weiterer herber Rückschlag für die DAX-Aktie, welche seit Ende Juni diesen Jahres dann schon rund 75 Prozent an Wert eingebüßt hat.

Katastrophe bei Siemens Energy

Schon seit Monaten befindet sich die Aktie von Siemens Energy im Crash-Modus. Doch heute nimmt der Abverkauf nochmal Fahrt auf, weil Siemens Energy Staatshilfe beantragen könnte. Dies erinnert doch sehr an den Fall Uniper aus dem vergangenen Jahr. Zudem schreibt Bloomberg, dass der Verlust und der Cash-Abfluss größer als erwartet sein dürfte, nachdem Siemens Gamesa aufgehört hat, neue Aufträge für Onshore-Plattformen anzunehmen.

"Daher benötigt das Unternehmen Garantien für die Übernahme längerer Projekte, insbesondere in der Gas- und Stromsparte", schreibt Bloomberg weiter und fügt hinzu: "Das Unternehmen habe keine akuten Liquiditätsprobleme, doch die Siemens AG, die rund ein Viertel von Siemens Energy besitzt, wolle nach Angaben von Insidern keine weiteren Absicherungen leisten."

Das reißt deswegen auch die Aktie von Siemens nach unten, welche immerhin die viertwertvollste Aktie im DAX ist. Siemens verliert zur Stunde 5 Prozent und zieht damit auch den gesamten DAX mit nach unten.

Siemens Energy Aktie jetzt verkaufen?

BÖRSE ONLINE hatte die Siemens Energy Aktie seit Juli auf Beobachten und Anleger sollten aktuell nicht ins fallende Messer greifen. Ein potentieller Turnaround wäre reine Spekulation. Anleger, die nach Papiere von Siemens Energy haben, sollten versuchen, einen Teil zu liquidieren und dann abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt. Es ist keine alltägliche Situation an der Börse, weswegen es jetzt kaum ein Richtig oder Falsch gibt. Anleger sollten einfach Risiken begrenzen.

Und bei der Siemens-Aktie rät BÖRSE ONLINE grundsätzlich zum Kauf, auch wenn diese neue Situation sicherlich nochmal in Ruhe angeschaut werden muss. Aktuell liegt unser Stopp bei 115 Euro, die bald erreicht sein könnten. Auch hier gilt es, Risiken erstmal zu begrenzen und nicht ins fallende Messer zu greifen.

