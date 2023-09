Bei diesen drei Aktien haben Insider jetzt abermals massiv zugeschlagen und kaufen verstärkt Anteile nach. Ein klares Kaufsignal für Anleger?

Insiderhandel ist für viele Anleger ein beliebter Indikator um abzuschätzen, ob sich bei einer Aktie gerade ein Kauf anbietet oder nicht. Denn anders als Insiderverkäufe drücken Käufe aus dem Management meist aus, dass das Unternehmen günstig bewertet ist und Anleger überzeugt sind. Selten wird dies aber auch zur Signalwirkung an den Kapitalmarkt genutzt.

3 Aktien bei denen Insider jetzt massiv zuschlagen

Bei diesen drei Unternehmen haben jetzt Mitglieder von Management oder Eigentümer massiv zugeschlagen. Zeit sich diese Titel zu sichern?

Intel (KGV: 55,56)

Zumindest direkt beim ersten Wert, dem Chiphersteller Intel, scheint ein Einstieg aktuell relativ attraktiv zu sein. Trotz des optisch sehr hohen KGVs ist die Aktie im Verhältnis zu ihrem Cashflow (Faktor 14) nicht gerade teuer.

Zudem befindet sich Intel gerade in einem spannenden Turnaround mit der teilweisen Umstellung auf Auftragsfertigung. Grund genug also Anlegern wie dem CEO Pat Gelsinger zu folgen, welche unter dem Strich 4,4 Millionen US-Dollar in den vergangenen zwölf Monaten in die Firma investiert haben.

GameStop (KGV: -851,00)

Ob die Insiderkäufe beim Memestock GameStop aber nicht eher Signalwert haben sollen, ist fraglich. Bei der Mutter aller Meme-Aktien haben nämlich kürzlich zwei Direktoren, Alan Attal und Larry Cheng, zugeschlagen, während die Preise weiter fallen.

Jedoch ist hier eher von einem Investment in das Unternehmen abzuraten, da GameStop ohne das Geld aus der WallStreet Bets Community vermutlich schon längst ein Fall für den Insolvenzverwalter wäre.

Foot Locker (KGV: 13,39)

Dagegen wieder wie ein eher vernünftiges Investment erscheint der Sportartikelhändler Foot Locker, bei dem zuletzt CEO Mary Dillo zugeschlagen hat.

Unter dem Strich ist Foot Locker seit Anfang des Jahres um 50 Prozent gefallen vor allem aufgrund zurückgehender Umsätze durch zu hohe Preise, die Konsumenten nicht mehr abrufen wollen und können.

