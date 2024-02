Eine künstliche Intelligenz hat sie gefunden: Diese 5 Tech-Aktien zählen zu den besten der Welt – und bieten noch ordentlich Luft nach oben

Tech-Aktien erlebten vor allem 2023 einen starken Aufschwung. Das Thema künstliche Intelligenz (KI) war präsent wie nie und Chatbots wie ChatGPT führten uns schlagartig vor Augen, wie weit wir bei dieser Technologie bereits sind – und was in der Zukunft noch alles möglich sein wird.

Zahlreiche Tech-Aktien gingen dadurch durch die Decke. Doch wie sieht es 2024 aus? Einige Anleger befürchten, dass 2023 bereits einiges an Begeisterung eingepreist wurde und es nicht mehr so leicht sein wird, hohe Kursgewinne einzufahren. Findet man jedoch die richtigen Kandidaten, kann es auch mit diesen möglich sein, die Tech-Welle noch weiter zu reiten. Doch um welche handelt es sich dabei? Und welche haben neben hohen Kurschancen auch wirklich das Zeug, einen qualitativen Beitrag zum Depot zu leisten?

Künstliche Intelligenz findet Top-Tech-Aktien, die jetzt nach einem Kauf schreien

BÖRSE ONLINE bediente sich daher einer Technologie, mit der man diese Aktien finden kann: künstliche Intelligenz. Denn die verfügt meist über eine riesige Datenbank und kann gleich mehrere Kriterien in Betracht ziehen. Wir zogen also das „Stock Screening“ Tool des Finanzportals „TipRanks“ zur Hilfe. Dieses hilft mit modernen Algorithmen bei der Aktiensuche. Wir wiesen das Tool also an, uns nur Aktien aus dem US-Sektor zu zeigen mit einer Kurschance von mindestens 20 Prozent. Außerdem sollte die Aktie auch von Analysten eine starke Kaufempfehlung erhalten.



Zudem: Der Smart Score der Aktie sollte bei 10 liegen. Diese Einstellung filtert Aktien anhand von acht unterschiedlichen Kriterien und bewertet sie auf einer Skala von eins bis zehn. Dabei bezieht es nicht nur konservative Faktoren wie Fundamentaldaten und die technische Analyse mit ein. Es untersucht auch Analysten-Ratings, Insider-Transaktionen von Unternehmen, die Meinung von Finanz-Bloggern, Aktivitäten von Hedgefondsmanagern, die Stimmung von Anlegern und die Meldungen von Nachrichtenseiten. Dabei bedient sich das Tool zudem intelligenter Algorithmen. Die durchsuchen etwa Tausende Websites, analysieren und verknüpfen Neuigkeiten. Sie erkennen Wörter, die sich auf die jeweilige Aktie beziehen, und analysieren dann, ob die Stimmung gerade eher bullish oder bearish ist. Anhand dieser acht Faktoren erstellt das Tool schließlich einen Smart Score. Erzielt eine Aktie einen Score von eins bis drei, gilt sie als "Underperform". Vier bis sieben bedeutet "Neutral". Aktien mit einem Score zwischen acht und zehn qualifizieren sich als "Outperform".

Und diese Aktien kamen heraus:

Smartsheet

Kursziel: 56 US-Dollar (27% Kurschance)

Kyndryl

Kursziel: 26 US-Dollar (20% Kurschance)

LiveRamp

Kursziel: 50 US-Dollar (37% Kurschance)

ACM Research

Kursziel: 26 US-Dollar (32% Kurschance)

Similarweb

Kursziel: 11 US-Dollar (28% Kurschance)

