Die Investorin Cathie Wood schlug im Februar bereits mehrmals bei Aktien zu, die bis zu 345 Prozent Kurschance bieten. Das Geniale: Auch der Rest der Wall Street ist überzeugt

Wenn sich Cathie Wood und die Wall Street einig sind, will das etwas heißen. Denn die Investorin ist dafür bekannt, bei ihrer Aktienauswahl zu polarisieren. Oft kauft sie Aktien und hebt deren Kursziele in den Himmel, während sich andere Investoren die Haare raufen.

Doch ein Blick auf ihre Trades im Februar zeigt: Cathie Wood schlug diesen Monat immer und immer wieder bei bestimmten Aktien zu, für die auch die Mehrheit der Analysten optimistisch ist. Und: Sie bieten dabei sagenhafte Kurschancen von bis zu 345 Prozent.

Diese Aktien mit bis zu 345% Kurschance kauft Cathie Wood immer und immer wieder

Cathie Wood ist dafür bekannt, bei ihrer Aktienauswahl auf wachstumsstarke und innovative Unternehmen zu setzen. Das brachte ihr und ihren aktiv gemanagten ETFs ihrer Firma Ark Invest bereits sagenhafte Kursgewinne ein – genauso schnell kann es dafür aber auch bergab gehen. Fest steht jedoch: Cathie Wood und ihr Team sind echte Experten darin, wenn es darum geht, die Unternehmen und Zukunftstrends von Morgen zu entdecken. Sie recherchieren hier in großem Ausmaß und haben ein richtiges Gespür für die Aktien der Zukunft. Besonders im Blick ist hier Woods Flaggschiff-Produkt, der Ark Innovation ETF, der sich auf Unternehmen mit bahnbrechenden Innovationen konzentriert, die unsere Welt von Morgen beeinflussen.

Und für diesen ETF ging Wood im Februar bereits kräftig auf Einkaufstour. Ein Blick auf ihre Trades zeigt: Bei bestimmten Aktien schlug sie bereits mehrfach zu. Nicht nur das: Auch der Konsens der Analysten spricht hier mehrheitlich die Kaufempfehlung aus und sieht teils sagenhafte Kurschancen. Bei diesen Aktien schlug sie zu:

Pacific Biosciences

Wood kaufte am 7., 8., 12., 13. und am 16. Februar über eine Million Aktien des Biotech-Unternehmens, das sich vor allem auf Gensequenzierung spezialisiert hat. Die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf und sieht mit einem Kursziel von elf US-Dollar über 95 Prozent Kurschance.

10x Genomics

Über 176.000 Aktien von 10x Genomics kaufte Cathie Wood gleich am 8., 12., 13., 15. Und am 16. Februar. Auch hier handelt es sich um ein Biotechunternehmen mit Fokus auf Gensequenzierung, bei dem die Mehrheit der Analysten den Kauf empfiehlt und mit einem Kursziel von 59 US-Dollar eine Kurschance von über 22 Prozent sieht.

Archer Aviation

Archer Aviation trifft genau Cathie Woods Geschmack. Denn das Unternehmen entwickelt eVTOL-Flugzeuge, die Menschen per Lufttaxi-Dienst in Städten transportieren sollen. Bei eVTOL-Flugzeugen handelt es sich um elektrisch angetriebene Flugzeuge, die senkrecht starten und landen. Wood gab schon einmal bekannt, dass sie in autonomen Taxiplattformen hohes Potenzial sehe. Die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf und sieht mit 23,3 US-Dollar sagenhafte 345 Prozent Kurschance.

Intellia Therapeutics

Last but not least: Intellia Therapeutics. Cathie Wood kaufte am 5., 6., 8., 13. Und am 15. Februar insgesamt über 730.000 Aktien. Auch dieses Pharmaunternehmen konzentriert sich auf die Bearbeitung von Genomen. Die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf und sieht mit einem Kursziel von 71,42 US-Dollar über 157 Prozent Luft nach oben.

Zweifelsohne handelt es sich bei diesen Aktien-Picks von Cathie Wood um eher riskantere Investitionen. Archer Aviation beispielsweise steht mit seinen Lufttaxis noch am Anfang eines Marktes, der erst noch im Kommen ist. Wer jedoch ebenfalls bei dem ein oder anderen Unternehmen dasselbe Potenzial wie Wood sieht, kann mit kleinen und überschaubaren Einsätzen auf innovative Aktien der Zukunft setzen.

Lesen Sie auch: Millionen-Bewegungen vor den Zahlen: Deutsche Bank & Co. decken sich mit Nvidia-Aktien ein – wissen die mehr?

Oder: Microsoft und Alphabet dabei: Für diesen Milliardär geht derzeit nichts über 5 ganz bestimmte KI-Aktien