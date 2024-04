Bei diesen fünf Aktien winken nach den Ereignissen der vergangenen Tage weiter fallende Kurse und eine Aussicht auf Besserung scheint nicht in Sicht. Daher kann sich ein Blick auf diese Verkaufskandidaten lohnen.

Die Euphorie über Zinssenkungen an den Märkten ist gewichen und nachdem Experten zum Ende des vergangenen Jahres sechs und nun nur noch eine Senkung der Fed in den USA erwarten. Diese Ernüchterung hat sich zuletzt auch am Aktienmarkt in einer ersten Korrektur niedergeschlagen.

5 Aktien, bei denen weiter fallende Kurse winken

Doch die Folgen dieser Entscheidung dürften über den kleinen Rückgang in den breiten Indizes hinausgehen. Für einige Aktien bedeuten weiter hohe Zinsen echte Probleme, bis hin zu Existenzrisiken. Angesichts dessen sind diese Werte jetzt Verkaufskandidaten:

Verkaufskandidat: Vonovia

In erster Linie von den Ereignissen betroffen ist der Immobilienkonzern Vonovia. Länger hohe Zinsen dürften auf den Bewertungen des Portfolios lasten, während Verkäufe zur Refinanzierung in diesem Umfeld getätigt werden müssen. Ein Teufelskreis, der mehr und mehr zum Problem für den DAX-Konzern werden kann.

Verkaufskandidat: VF Corporation

Eine enorm hohe Schuldenlast, ein völlig eingebrochenes operatives Ergebnis und ein Aktienkurs, der auf Sicht von zwölf Monaten um 43 Prozent gesunken ist. Das ist die aktuelle Situation bei der VF Corporation. Mit weiter hohen Kapitalkosten dürfte es sowohl operativ als auch im Aktienkurs weiter nach unten gehen.

Auf der Suche nach stabilen Werten statt Verkaufskandidaten?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index

Verkaufskandidat: Varta

Weniger wegen der hohen Zinsen, sondern wegen der operativen Probleme, gepaart mit der Möglichkeit eines SDAX-Abstieges, findet sich Varta in dieser Liste wieder. Der Konzern dürfte länger als geplant unprofitabel arbeiten, was Banken dazu verleiten könnte, die bisherige Verlängerung der Kredite nicht mehr zu bewilligen und das Unternehmen in die Insolvenz zu schicken.

Verkaufskandidat: Lucid Motors

Eine Mischung aus operativen Problemen, schlechten Absatzzahlen und wachsenden Zinszahlungen belasten die Aktie Lucid Motors. Bei dem E-Autobauer besteht dementsprechend wenig Hoffnung für eine Erholung, während bei Tesla & Co. noch Projekte wie das autonome Fahren für eine Wende sorgen könnten.

Verkaufskandidat: Plug Power

Unprofitable Unternehmen leiden unter hohen Zinsen am stärksten, nicht nur, weil die Kosten für frisches Kapital außerordentlich hoch sind, sondern ebenfalls, weil dies die Bewertung der Unternehmen drückt. Gerade für ein Firmen wie Plug Power, das regelmäßig Kapitalerhöhungen durchführen muss, eine schlechte Situation.

Lesen Sie auch:

Geheimwaffe fürs Depot? Warren Buffett und Bill Gates setzen beide auf diese geniale Aktie

Oder:

Apple-Aktie rutscht ab: Auch hier nicht mehr die Nummer 1