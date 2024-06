Mit einem satten Kursplus konnte die Aktie des Softwarekonzerns SAP am Donnerstag Anleger erfreuen und rückt ganz nah an das Allzeithoch heran. Aber warum herrscht gerade Rekordstimmung und wie bewerten die Analysten den DAX-Titel? Wir geben einen Überblick.

Mit einem starken Plus von zwischenzeitlich 4,33 Prozent konnte sich die Aktie des Softwareunternehmens SAP am Donnerstag knapp unter 180 Euro und an der DAX-Spitze platzieren. Zum erst im März aufgestellten Kursrekord von 184,48 Euro sind es nur noch ein paar Prozentpunkte.

Schon seit Jahresbeginn erfreut sich das Papier des Konzerns wachsender Beliebtheit und stieg um fast 30 Prozent. Nur die Aktien von Siemens Energy, Rheinmetall und die der Commerzbank waren bisher stärker.

SAP verspricht Stabilität

Grund für den aktuellen Kursschub der Aktie sind Äußerungen im Rahmen der Kundemesse „Sapphire“, die der Softwarehersteller nutzte, um Anlegersorgen wegen der aktuellen Flaute in der Branche zu dämpfen. Derzeit gebe es in einigen Bereichen ein etwas schwächeres Umfeld, räumte Vertriebschef Scott Russell am Mittwochabend in einer Fragerunde mit Analysten auf der Kundenmesse ein.

Trotz dieser vereinzelten Schwäche stiegen die Ausgabebudgets der Kunden für IT jedoch weiter, fügte er an. Finanzchef Dominik Asam ergänzte, derzeit laufe das Geschäft mit den Kernprodukten ziemlich stabil. Und auch die Analysten sind bullisch unterwegs.

Berenberg, Bank of America und Co. bewerten SAP-Aktie

Den Umsatzanstieg will SAP laut eigenen Angaben nach dem Jahr 2025 bis 2027 noch beschleunigen, schrieb Berenberg-Analyst Nay Soe Naing in einer aktuellen Einschätzung. Mit dem Ausblick übertreffe der Konzern die mittelfristigen Markterwartungen. Geld verdienen wolle man langfristig mit dem Cloud-Geschäft und Angeboten aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Das Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 195 Euro.

Noch eine Schnippe drauf packt die US-Investmentbank Bank of America, die ihr Kursziel angesichts der Neuigkeiten von der Kundenmesse bei 202 Euro beließ. Das Management des Softwarekonzerns und auch dessen Partner seien optimistisch, dass die Cloud-Dynamik für das Wachstum ein wichtiger Treiber bleibe, schrieb Analyst Frederic Boulan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine kurzfristige Schwäche zeichne sich im Gegensatz zu Wettbewerbern nicht ab.

Die US-Bank Citigroup rät in einer aktuellen Einschätzung ebenfalls zum Kauf von SAP-Aktien und beließ ihr Kursziel bei 200 Euro. Grund dafür sind ebenfalls die ermutigenden Aussagen zu drei Kernthemen: Innovation mit Fortschritten bei Künstlicher Intelligenz, dem Wandel hin zu Cloud-Lösungen und der Beschleunigung von Wachstum und Margen.

Alle drei angesprochenen Analysen gehen mit ihren Kurszielen übrigens davon aus, dass SAP früher oder später den aktuellen Höchststand teils deutlich überschreiten dürfte und so weiter eines der wertvollsten Unternehmen im DAX bleibt.

Mit Material von dpa-AFX

