Das Sorgenkind, die US-Wirtschaft, drückt auch auf die Performance des deutschen Leitindex DAX. Was Anleger jetzt wissen sollten und warum heute unter anderem die Aktien von Siemens Energy und Daimler Truck im Fokus stehen.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag seine moderaten Vormittagsgewinne nicht halten können und ist leicht ins Minus abgerutscht. So liegt der DAX im Vergleich zum Vortag aktuell0,7 Prozent im Minus und steht bei 22.450 Punkten. Noch pessimistischer geht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 zu. Der Index liegt 1,12 Prozent im Minus und steht bei 5.326 Punkten.

„Fundamental preisen die Investoren gerade eine Rezession in den USA in die Kurse ein. Alle Euphorie, die nach dem Wahlsieg Trumps die Kurse nach oben katapultierte, ist in Sorge umgeschlagen", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Trump richte mit seinen Strafzöllen und Haushaltssanierungen größeren Schaden an, als er der US-Wirtschaft vor der Wahl an Wachstumsimpulsen versprochen habe.

Im Fokus bleibt zudem das von Union und SPD geplante Milliarden-Finanzpaket für Rüstung und Infrastruktur. Leicht positive Impulse lieferte die signalisierte Verhandlungsbereitschaft der Grünen mit Blick auf eine mögliche Zustimmung im Bundestag, denn ohne die Grüne würde nicht die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit geben. Ohne das geplante Finanzpaket würde Union und SPD dann die finanzielle Grundlage für die anstehenden Koalitionsverhandlungen fehlen.

Aktien von Siemens Energy und Daimler Truck beim DAX im Fokus

Größter Verlierer heute im DAX ist mit einem Minus von fast zehn Prozent derzeit die Henkel-Aktie. Der Konsumgüterkonzern erwartet für das laufende Jahr weiteres Wachstum. Dabei rechnen die Düsseldorfer jedoch mit einem "langsamen Start" wegen eines schwierigen industriellen Umfelds sowie einer gedämpften Marktstimmung bei Konsumenten, insbesondere in Nordamerika.

Im Fokus stehen aktuell außerdem die Aktien von Siemens Energy und Daimler Truck. So markiert die Aktie von Siemens Energy mit einem Plus von über sechs Prozent von der Performance her derzeit die Spitze im DAX, Daimler Truck mit einem Minus von fast fünf Prozent vor Henkel das Schlusslicht.

Enthält Material von dpa-AFX

