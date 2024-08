In zwei Wochen wird der Tech-Konzern Apple voraussichtlich das neue iPhone vorstellen. Eine Zahl macht in diesem Kontext Anleger jetzt hellhörig. Kündigt sie eine neue Rallye für den Titel an?

Steht der Aktie von Apple schon bald eine sagenhafte Rallye bevor? Zumindest scheint der Konzern bei den kommenden Absatzzahlen sehr selbstbewusst unterwegs zu sein. Laut einem Bericht des japanischen Nachrichtenmagazins „Nikkei Asia“, das sich auf einen Insider beruft, hat das amerikanische Unternehmen seine Zulieferer angewiesen, sich auf Komponenten für 88 bis 90 Millionen iPhone-Geräte einzustellen.

Im letzten Jahr hatte Apple zu Beginn nur Komponenten für 80 Millionen neue Modelle bestellt. Der Anstieg konnte aber in gewisser Weise erwartet werden, denn am neunten September wird der Konzern auf einem hauseigenen Event wahrscheinlich kein iPhone wie jedes andere vorstellen.

Neues iPhone von Apple setzt auf KI

Mit seinen neuen Funktionen auf Basis Künstlicher Intelligenz will Apple nämlich die nächste Stufe der Smartphones aktiv mitgestalten, gerade auch, weil die Konkurrenz aus China in Form eines wiedererstarkten Huawei nicht schläft. Das neue Modell könnte dabei ebenso einen Update-Zyklus einläuten, da viele Besitzer der Geräte durch die neuen Funktionen mehr Grund sehen, ihr Modell schon früher zu wechseln.

Experten bleiben bei Apple teils noch vorsichtig

Anleger sollten aber auch bedenken, dass der iPhone-Konzern normalerweise immer eine größere Zahl an Komponenten für die Geräte bestellt und später die Menge revidiert, wie „Nikkei Asia“ unter Berufung auf einige Zulieferer berichtete. Von Apple fehlt dazu noch ein Statement, aber auch die Schweizer Großbank UBS sah zuletzt Risiken bei der Markteinführung des neuen iPhone 16.

Trotzdem: Die Zahlen zu den Komponenten sind ein erstes Zeichen, dass Apple große Stücke auf das neue Smartphone-Modell hält. Allein der Hype um das kommende iPhone könnte die Aktie bis in den September noch steigen lassen. Schlägt das Produkt dann tatsächlich so ein wie gewünscht, dürfte den Börsen die nächste Apple-Rallye bevorstehen.

Lesen Sie auch: War das schon das Crash-Signal für September? Auf diese Aktien sollten Sie jetzt setzen

Oder: Niedriges KGV, Kurschancen bis zu 85%, starke Dividende: Die Top-Schnäppchen-Aktien aus Deutschland

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.