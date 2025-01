Diese beiden DAX-Aktien explodieren am Dienstag regelrecht und steigen jeweils um mehr als zehn Prozent. Doch was ist nach dem Crash-Montag jetzt auf einmal bei den Papieren los? Und kann sich nach dem Anstieg eine Einstiegsgelegenheit für Investoren ergeben?

Die Aktien von Siemens Energy und Sartorius sind am Dienstag überraschend deutlich nach oben geschossen und gewannen beide kurz nach Handelsstart zweistellig. Doch was ist hier genau passiert? Und sollten Anleger nach dem Anstieg der Papiere jetzt noch zugreifen?

DAX-Aktie Siemens Energy steigt um mehr als 10%

Bei Siemens Energy dürfte der kräftige Anstieg besonders auf die vorgelegten Eckdaten und den massiven Abverkauf am Vortag zurückzuführen sein. Konkret meldete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 7,65 Milliarden auf 8,9 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis, das von 208 Millionen Euro auf 481 Millionen Euro zulegen konnte. Beide Kennzahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten.

Allerdings könnte das Kursplus am Dienstag noch nicht das Ende der Aufwärtsbewegung sein. BÖRSE ONLINE rät bei dem DAX-Konzern weiterhin zum Kauf.

Kursexplosion bei DAX-Aktie Sartorius

Bei Sartorius dürfte der Kurssprung am Dienstag ebenfalls auf besser als erwartete Ergebnisse zurückzuführen sein. Im Rahmen der vorläufigen Zahlen stellte der Labor- und Pharmazulieferer in Aussicht, 2025 profitabel zu wachsen und den Umsatz moderat zu steigern. Da der DAX-Konzern seit Jahren unter einer deutlichen Nachfrageschwäche und Absatzproblemen leidet, kamen die Nachrichten bei Anlegern gut an. Bereits im abgelaufenen Q4 hatte sich eine Erholung durch deutlich höhere Auftragseingänge angekündigt.

Übrigens ist BÖRSE ONLINE bereits seit Dezember optimistisch für den Labor- und Pharmazulieferer. Aktuell wird er mit einem Kursziel von 220 Euro zum Kauf empfohlen.

