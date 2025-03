Energieunternehmen wie Siemens Energy und SMA Solar gehören am Mittwoch zu den größten Gewinnern in einem eh schon sagenhaften Marktumfeld. Müssen Anleger jetzt schnell sein?



Was für ein Comeback für SMA Solar! Der arg verprügelte Wechselrichter-Hersteller konnte sich nach einem Tief im Februar an der Börse eindrucksvoll zurückmelden und führt den Nebenwerte-Index SDAX mit einem unglaublichen Tagesgewinn von bisher über 22 Prozent an. Nachdem das Solar-Unternehmen 2024 mit einem operativen Verlust von 16 Millionen Euro und einem Umsatzrückgang um 20 Prozent in die roten Zahlen rutschte, will der Konzern in diesem Jahr wieder profitabel werden.

Der Ausblick scheint Anlegern zu gefallen, er ist aber nicht der einzige Grund für den Aufschwung. Denn obwohl die Umweltschutzorganisation „Greenpeace“ mitteilte, dass in dem geplanten Sondervermögen von Union und SPD das Thema Klima nicht vorkommt, ist zumindest die Rede von Investitionen in die Energietechnik. Und diese Bemerkung ließ auch die Aktien eines DAX-Highflyers zweistellig steigen.



Siemens Energy nach plus zehn Prozent wieder oben auf

Der Energiekonzern Siemens Energy, der 2024 in Sachen Performance den DAX anführte und Mitte Februar noch ein Allzeithoch bei 64,24 Euro verzeichnete, konnte sich nach schwierigen Wochen mit einem Plus von über zehn Prozent zurückmelden. Vor allem das Zollthema belastete das Papier zuletzt und drückte den Wert unter die psychologisch wichtige Marke von 50 Euro. Das Sondervermögen leitete aber das Blitz-Comeback ein.



Sollten Anleger bei SMA und Siemens Energy jetzt noch schnell einsteigen?

Vor allem bei Siemens Energy könnte sich ein Einstieg jetzt unter Umständen lohnen. Durchbricht die Aktie demnächst den Widerstand bei 57,34 Euro, ist auch ein Durchmarsch zum Allzeithoch möglich. Bei SMA Solar sollten Sie aber noch vorsichtig sein.

Viele negative Punkte stecken zwar schon im Kurs drin, für eine nachhaltige Erholung muss jetzt aber ein konstanter Fluss an positiven Nachrichten folgen. Bis dahin ist die Seitenlinie noch die bessere Wahl – oder Sie investieren mit dem Grüne Zukunft Index von BÖRSE ONLINE gleich in einen grünen Aktienkorb, der ihr Risiko mit SMA Solar diversifiziert.



Enthält Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch: Historische Chancen? Darum explodieren diese deutschen Bau-Aktien jetzt um bis zu 20%



Oder: Bayer-Aktie mit klarem Signal: So sollten Anleger nach den Zahlen handeln