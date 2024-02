Auffällig: Kurz, bevor dieses spannende KI-Unternehmen Zahlen bringt, schlägt die Investorin Cathie Wood gleich mehrfach bei den Aktien zu. Sind etwa hohe Kurssprünge in Sicht?

Wenn die bekannte Investorin Cathie Wood kurz vor den Zahlen bei einem Unternehmen immer und immer wieder zuschlägt, sollten Anleger genau hinsehen. Denn Cathie Wood und ihr Team von Ark Invest sind echte Experten wenn es darum geht, die Aktien der Zukunft schon heute zu entdecken.

Das brachte ihr schon sagenhafte Kursgewinne ein – birgt jedoch auch ein sehr hohes Risiko. Ein Blick auf ihre Trades im Februar zeigt: Cathie Wood schlug bei einem Tech-Unternehmen gleich mehrfach zu. Das Besondere: Dieses Unternehmen bringt am Montag, den 26. Februar nach amerikanischer Zeit Zahlen.

Bei diesem Unternehmen schlägt Cathie Wood kurz vor den Zahlen mehrfach zu

Dabei handelt es sich um das Tech-Unternehmen Unity. Sowohl am 15., 16., 20. und 21. Februar kaufte Wood von Unity jede Menge Aktien für ihren Flaggschiff ETF Ark Innovation. Auch im Januar schlug sie bereits zweimal zu. Unity nimmt sogar die zehntgrößte Position in ihrem aktiv gemanagten ETF ein. Cathie Wood könnte den Dip kurz vor den Zahlen nutzen: Denn die Aktie liegt seit Jahresanfang rund 20 Prozent im Minus.

Bei Unity handelt es sich um einen der führenden Anbieter einer Plattform für die Erstellung und den Betrieb von interaktiven 3D-Inhalten. Daher zählen zur Kundschaft vor allem Spieleentwickler: Rund 70 Prozent der Top 1000 Handyspiele sind mit Unity erstellt. Doch auch außerhalb der Branche findet Unity immer mehr Kunden, so zählen zu diesen etwa auch Autodesigner, Architekten oder auch Filmemacher, um ihre Kreationen zum Leben zu erwecken.

Das klingt grundsätzlich nach einem sehr wachstumsstarken Markt, den das Unternehmen bedient. Doch ist die Aktie deshalb ein Kauf?

Unity Software vor den Zahlen – jetzt wie Cathie Wood kaufen?

Grundsätzlich lässt die Performance der Aktie zu wünschen übrig. Unity ging im September 2020 für 52 US-Dollar an die Börse. Knapp ein Jahr später folgte das Hoch bei sagenhaften 200 US-Dollar. Doch seitdem befand sie die Aktie im freien Fall und steht derzeit bei 31 US-Dollar. Der Grund hierfür lag vor allem in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld. Gerade nach der Corona-Pandemie hatte die Gaming-Branche mit einer Korrektur zu kämpfen. Außerdem ist Unity noch nicht profitabel und liefert ein langsameres Wachstum als ursprünglich angepeilt.

Gleich zu Beginn des neuen Jahres schockte das Unternehmen dann mit einer weiteren Nachricht: So entlässt es rund ein Viertel aller Mitarbeiter, dies war seit Juli 2022 bereits der vierte Schritt dieser Art. Unity gab bekannt, dass es sich mehr „auf das Kerngeschäft“ konzentrieren wolle. Noch bleibt abzuwarten, wie das Unternehmen sich unter dem Interims CEO Jim Whitehurst aufstellen wird. Unity ist jedoch bestrebt, mit Sparmaßnahmen und Innovationen das Ruder herumzureißen. So will es etwa Spieleentwickler mit neuen, innovativen KI-Funktionen unterstützen und bemüht sich, immer mehr auch außerhalb der Gaming-Welt zu expandieren.

Zudem stabilisiert sich das Werbegeschäft immer mehr und auch die Margen verbessern sich. Unity selbst peilt an, dass die bereinigte EBITDA-Marge von minus 3,7 Prozent im Jahr 2022 auf positive 15,3 Prozent im Geschäftsjahr 2023 steigt.

Cathie Wood kauft Unity Aktien – das sagen die Analysten

Doch wie steht der Analysten-Konsens zum Wood-Favoriten Unity? Die Analysten rechnen für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Plus beim Umsatz von über 50 Prozent. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie könnte mit 0,73 US-Dollar erstmals positiv werden. Dies gilt auch für das vierte Quartal. 15 Analysten raten zum Kauf der Aktie, zwölf zum Halten und vier zum Verkauf. Ein durchschnittliches Kursziel von 36,59 US-Dollar bietet jetzt immerhin 18 Prozent nach oben.

Fest steht: Noch lässt sich nicht absehen, in welche Richtung es für Unity geht und ein Investment birgt ein hohes Risiko. Dennoch bewegt sich das Unternehmen in einem spannenden und wachstumsstarken Markt. Sollte Unity bei den Quartalszahlen überzeugen oder sogar positiv überraschen, könnte das der Aktie sicherlich Auftrieb verleihen – sie bewies bereits in der Vergangenheit, dass sie weit über sich hinauswachsen kann. Es ist also gut möglich, dass die Aktie Anleger tatsächlich nochmal mit Kurssprüngen erfreut, der Einsatz sollte dabei aber überschaubar bleiben, da diese Kurssprünge genauso gut ausbleiben könnten.

