Das Jahr neigt sich dem Ende zu – doch für Cathie Wood ist noch lange nicht Schluss. Die Star-Investorin ging ausgerechnet bei diesen Aktien nochmal auf Schnäppchenjagd. Von Jennifer Senninger

Die Star-Investorin hat kurz vor dem Jahresende nochmal zugeschlagen! Cathie Wood ist weltbekannt. Die CEO und Gründerin von ARK Invest hat mehrere aktiv gemanagte ETFs, die sich vor allem auf wachstumsstarke Zukunftsthemen konzentrieren. Daher konnten diese ETFs in den vergangenen Jahren auch sagenhafte Renditen einfahren. Seit es Ende 2021 jedoch mit den Tech-Werten bergab ging, musste auch Wood einiges verkraften.

Allerdings plädiert die Investorin immer wieder darauf, dass ihre Anlagestrategie langfristig angelegt ist. Wenn jemand den weiten Blick dafür hat, welche Technologien sich langfristig durchsetzen werden, dann ist es Wood und ihr Team. Ark Invest setzt seinen Fokus auf Innovation und hat dabei eine immense Expertise, was die Trends und Entwicklungen angehen. Kurz vor Jahresende kaufte Wood nun nochmal bei zwei Aktien nach, die zuletzt ordentlich gefallen waren. Damit sendet sie jedoch ein eindeutiges Signal.

Bei diesen zwei Aktien nutzte Wood noch schnell den Dip

Woods ETFs kauften jüngst fast 75.000 Aktien des E-Fahrzeugkonzerns Tesla und 297.000 des Krypto-Konzerns Coinbase. Beide Konzerne sind 2022 enorm gefallen und liegen weit von ihren Höchstständen weg. Allerdings: Beide Unternehmen bringen in ihren jeweiligen Branchen auch schlagkräftige Argumente, diese Phase auszusitzen. So ist Tesla im zukunftsreichen Markt für E-Mobilität und darin Marktführer. Für viele Konsumenten ist Tesla schon beinahe ein Synonym für E-Mobilität. Zudem ist die Aktie nun endlich günstiger bewertet. Das KGV liegt derzeit bei 61, schon nächstes Jahr könnte es laut Analysten zwischen 30 und 40 liegen. Die hohe Bewertung wurde bei Tesla häufig kritisiert. Coinbase ist eine der führenden Kryptowährungs-Handelsplattformen. 2022 war ein wildes Jahr für Kryptowährungen. Doch handelt es sich hier um einen Trend, der da ist, um zu bleiben. Da Coinbase zu den größeren und vor allem seriöseren Unternehmen gehört, sollte das Unternehmen bei einem Aufwind der Branche mit am meisten profitieren.

So oder so: Wood zeigt mit ihren beiden Käufen ihr hohes Vertrauen in den Markt für E-Mobilität und Tesla sowie in Kryptowährungen und Coinbase.

Übrigens: Diese zehn Aktien favorisieren die Experten in den USA jetzt.

Lösen Sie noch heute den Rabattcode SANTA22 ein und sichern Sie sich 20 % Rabatt auf das digitale Halbjahres- oder Jahresabo von BÖRSE ONLINE.