Das US-Anleger-Magazin Barron´s stellt jedes Jahr eine Aktienliste mit ihren 10 Favoriten für das kommende Jahr zusammen. Und diese überraschenden Aktien haben es auf die neue Liste geschafft.

Im vergangenen Jahr waren Aktien wie Amazon, AT&T, Berkshire Hathaway, General Motors oder Shell auf der Liste der Favoriten der Barron´s Redaktion. Das bekannte Anleger-Magazin aus den USA erreichte mit einem gleichgewichteten Korb aus diesen Werten zwar nur eine Rendite von minus 1,7 Prozent, konnte aber den S&P 500 mit minus 12,1 Prozent immerhin schlagen. Doch welche Aktien stellen die Experten nun für 2023 als ihre Favoriten vor?

Die Favoriten-Aktien für 2023

www.barrons.com Barron´s Favoriten

Tatsächlich empfehlen die Experten aus den USA auch wieder die Amazon-Aktie und die Berkshire-Hathaway-Aktie wie schon 2022 als Favoriten vor. Doch Werte wie der Stahlkonzern Alcoa, die Suchmaschinen-Betreiberin Alphabet oder die Bank of America kommen neu hinzu.

Auch Werte wie der Kabelbetreiber und Medienkonzern Comcast oder die Fluglinie Delta Airlines dürften bekannt sein und nicht überraschen. Interessanter wird es bei den Werten von Madison Square Garden Sports, Medtronic oder Toll Brothers.

Die heimlichen Aktien-Favoriten für 2023

Madison Square Garden Sports ist ein Unternehmen, dass zwei Sport-Clubs besitzt. Nämlich das Basketball-Team der New York Knicks und das Eishockey-Team der New York Rangers. Die Analysten von Barrons denken, dass das Unternehmen an der Börse unterbewertet ist und in Zukunft vor allem durch TV-Deals noch mehr verdienen kann.

Zudem ist Medtronic zwar ein Problem-Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich, ist aber ein Dividendenaristokrat. Denn der Aktienkurs sinkt zwar seit langer Zeit, doch Barrons denkt, dass das Unternehmen jetzt attraktiv bewertet ist.

Zuletzt empfehlen die Aktien-Experten aus den USA noch das Papier von Toll Brothers. Das Unternehmen baut Luxus-Immobilien und trotz der Schwierigkeiten im Immobiliensektor trauen die Experten ihnen einiges zu.

Übrigens: Nicht nur die Kollegen von Barron´s stellen gute Aktien für 2023 vor. Auch die Redaktionen von BÖRSE ONLINE und Euro am Sonntag stellen ab Mittwoch ihre Aktienfavoriten in unseren neuen Magazinen vor.

