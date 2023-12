Ist diese Tech-Aktie die Jahrhundert-Wette? Laut der Investorin Cathie Wood könnte eine ihrer Lieblingsaktie innerhalb von zwei Jahren gigantische Kurssprünge machen – das steckt dahinter

Es war ein gutes Jahr für die Investorin Cathie Wood: Mit ihren innovativen ETFs konnte sie im Jahr 2023 endlich wieder Erfolge einstreichen. Da diese viele Wachstums- und Tech-Werte enthalten, kamen diese besonders 2022 unter die Räder und brachen teils stark ein. 2023 jedoch, ein Jahr, das vom Thema künstliche Intelligenz geprägt war und in dem viele Tech-Werte stark profitieren konnten, legte ihr Flaggschiff ETF, der Ark Innovation ETF beispielsweise wieder zweistellig zu.

Eines muss man Wood lassen: Sie und ihr Team sind Experten, wenn es darum geht, auf die richtigen Aktien der Zukunft zu setzen. Nur wenige haben ihren Fokus und ihre Recherche so stark auf Innovation wie Cathie Wood und ihre Investmentfirma Ark Invest. Und eine von Woods-Lieblingsaktien könnte laut Wood in den kommenden zwei Jahren nochmal gigantische Kurssprünge verzeichnen.

Gigantische Kurschancen mit Cathie Woods Lieblingsaktie

Dabei handelt es sich um das US-Streaming-Unternehmen Roku. Das Geniale: Das Unternehmen muss sich um die Konkurrenz zwischen Netflix, Disney & Co. keine Gedanken machen. Denn es bietet eine Plattform, die unterschiedliche Streaming-Services übersichtlich bündelt und so eine Lösung für die ständig wachsende Anzahl von Anbietern schafft. Mit Roku ist es nicht mehr nötig, mühsam alle Dienste durchzusuchen, um einen bestimmten Film zu finden. Stattdessen stellt Roku die Infrastruktur bereit, die verschiedene Dienste nahtlos integriert. Roku vertreibt auch passende Geräte wie Smart TVs oder Streaming-Sticks, die das Streaming-Erlebnis noch weiter verbessern. Darüber hinaus können Nutzer über Roku nicht nur Filme ansehen, sondern auch Videospiele spielen, wodurch das Unternehmen seine Reichweite noch weiter ausbaut.

In Woods Flaggschiff ETF nimmt Roku mit einer Gewichtung von über acht Prozent derzeit die zweitgrößte Position ein. Es hat seine Gründe: In einer Notiz von 2022 steckte Ark Invest das Kursziel im Bullen-Szenraio für Roku bis 2026 bei 1.493 Dollar. Das entspricht beim aktuellen Niveau einer Kurschance von über 1000 Prozent. Selbst im Basisszenario winkt mit einem Kursziel von 605 Dollar noch eine überdurchschnittliche Kurschance. Einzig im Bären-Szenario winken nur 100 Dollar. Das ist in etwa das Niveau, das die Aktie auch jetzt hat.

Grundsätzlich ist die Roku-Aktie überzeugend. Erst im dritten Quartal konnte das Unternehmen die Zahl der aktiven Konten um 16 Prozent auf 75,8 Millionen im Vergleich zum Vorjahr steigern, die Zahl der gestreamten Stunden stieg um 22 Prozent.

Auch der Kommentar des Managements zu einem sich stabilisierenden Werbemarkt schien die Anlegerherzen zu erfreuen. Und: Laut Grand View Research soll der weltweite Markt für Video-Streaming bis 2030 jedes Jahr im Durchschnitt noch rund 21,5 Prozent wachsen. Von diesem Markt könnte Roku profitieren als ein Anbieter, der sich um die wachsende Streaming-Konkurrenz nicht nur keine Sorgen machen muss, sondern sogar von ihr profitieren kann.

