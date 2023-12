Analysten lieben diese deutschen Aktien: Bis zu 444 Prozent Kurspotenzial

Wir haben 57 deutsche Aktien gefunden, bei denen es nur Kaufempfehlungen der Analysten bei Bloomberg gibt. Unter sehr hohem Risiko können auch theoretisch bis zu 444 Prozent Kurspotenzial möglich sein. Um welche Aktien es sich handelt. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Wichtig: Bei den genannten Aktien handelt es sich nicht um Kaufempfehlungen von BÖRSE ONLINE. Wir haben lediglich eine Daten-Auswertung bei Bloomberg vorgenommen. Die allermeisten Aktien aus dieser Liste sind höchstriskant und können im schlimmsten Fall bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Damit Anleger sich ein besseres Bild machen können, wie die Aktien zuletzt gelaufen sind, haben wir auch immer die Performance von Anfang des Jahres bis zum 12. Dezember 2023 mitaufgeführt. Und folgende 57 Aktien haben von den Analysten bei Bloomberg ausschließlich Kaufempfehlungen bekommen:

Deutsche Aktien mit bis zu 444 Prozent Kurspotenzial

Bloomberg Deutsche Aktien mit Kaufempfehlungen Teil 1

Anleger sehen im ersten Teil dieser Liste, dass die allermeisten Aktien mit einem riesigen Kurspotenzial in diesem Jahr einen Verlust an der Börse verursacht haben. Bei den allermeisten ist es also sehr unwahrscheinlich, dass sie ihre Kursziele auch nur annähernd erreichen.

Dennoch können Anleger nach Aktien schauen, die bereits gut laufen und einen positiven Trend aufweisen. Etwa Multitude hat in diesem Jahr 46 Prozent zugelegt und die Analysten bei Bloomberg denken, dass es noch um weitere 103 Prozent nach oben gehen kann. Dabei raten 4 von 4 Analysten, die die Aktie bei Bloomberg covern, zum Kauf der Multitude-Aktie. Zudem empfiehlt auch die BÖRSE ONLINE Redaktion die Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 6,00 Euro und einem Stoppkurs bei 3,00 Euro.

Doch welche heißen Aktien aus Deutschland sehen sonst noch verlockend aus?

Verrecker oder geniale Idee: Verlockende Aktien mit ausnahmslos Kaufempfehlungen

Eine ansprechende Performance von rund 130 Prozent in diesem Jahr, hatte ansonsten noch die ProCredit Holding AG. Die ProCredit Holding-Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend und trotz der Wertentwicklung sehen die Analysten bei Bloomberg noch weiteres Potenzial von rund 86 Prozent. Allerdings raten hier nur zwei Analysten zum Kauf, was das Ergebnis natürlich verfälschen kann. Deswegen ist bei allen diesen Aktien Vorsicht geboten, weil sie eben von nur sehr wenigen Analysten gecovert werden. Keinesfalls sollten Anleger irgendwo blind zugreifen, sondern sich immer zunächst eine eigene Meinung bilden. Das Studium des Charts, des Geschäftsmodells und der Bilanz sollten unerlässlich sein, bevor investiert wird. Und auch die ProCredit-Aktie empfiehlt BÖRSE ONLINE zum Kauf mit einem Kursziel von 13,00 Euro und einem Stoppkurs bei 5,40.

