Die Aktie von LVMH steigt nach erstaunlich guten Quartalszahlen auf ein neues Rekordhoch. Doch welche Potenziale hat der Wert noch und ist es vielleicht Zeit für Anleger Gewinne mitzunehmen?

Der Luxuskonzern LVMH rund um bekannte Marken wie Louis Vuitton hat bei 877,60 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Grund dafür sind die Quartalsergebnisse. Und auch die Analysten bleiben optimistisch für die Aktie.

Beflügelt durch Quartalszahlen

Besonders dürfte Anleger am Donnerstag der Umsatz des Luxusgüterkonzerns überrascht haben. Dieser stieg nämlich im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf rund 21 Milliarden Euro. Als Reaktion darauf notierte die Aktie schnell vier Prozent höher und markierte ihr neues Allzeithoch.

Seit Jahresbeginn hat damit die Aktie von LVMH Anlegern eine Rendite von 26 Prozent eingebracht und lag auch in einem schwierigen 2022er-Umfeld am Ende im Plus. Aber wohin soll es eigentlich nach den kräftigen Kurssteigerungen noch gehen?

LVMH-Analysten heben den Daumen weiter

Weit, zumindest wenn es nach den Analysten geht. Diese haben im Zuge der veröffentlichten Quartalszahlen die Kursziele für LVMH deutlich angehoben. So beließ etwa J.P. Morgan in einer kürzlich veröffentlichten Studie die Aktie auf "Overweight" und hobt das Kursziel auf 900 Euro, von zuvor 815 Euro an.

Ähnlich äußerten sich die Analysten von Société Générale und Credit Suisse, die dem Wert Kursziele von 985 bzw. 1005 Euro zuwiesen. Aber hat LVMH wirklich noch dieses Potenzial in sich?

LVMH-Aktie: Das Berkshire Hathaway des Luxus

Zumindest nicht auf kurzfristige Sicht, aber dabei geht es vielen Investoren bei der LVMH-Aktie vermutlich auch gar nicht. Denn LVMH bietet die Chance breit diversifiziert in das Luxussegment zu investieren und dementsprechend langfristig von der Wertentwicklung zu profitieren. Nicht umsonst sprechen einige Marktteilnehmer hier schon vom Berkshire Hathaway des Luxus.

Demzufolge sollten Investoren hier keine massiven Rallys erwarten, sondern eine stabile und langfristige Aufwärtsbewegung, welche durch die stetig steigende Dividende noch weiter versüßt wird. Die Aktie bleibt also für langfristige Investoren interessant, auch wenn eine kurzfristige Konsolidierung keinesfalls ausgeschlossen werden kann.

Wer allerdings noch breiter in die Luxusbranche investieren will, der kann dies über den Börse Online Luxus Index machen, in welchem die wichtigsten Player der gesamten Wertschöpfungskette enthalten sind. Darunter natürlich auch LVMH.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: LVMH