Der DAX befindet sich knapp unter 16.000 Punkten, alle Indizes sind aus dem Bärenmarkt entwichen und eigentlich deutet alles auf eine Rally hin. Doch ist das vielleicht die letzte Chance für Anleger hoch zu verkaufen?

Blickt man nur auf die Indizes, so könnte man den Eindruck bekommen, dass wir uns in einem Bullenmarkt befinden und nur wenige Probleme hätten. Tatsächlich ist das aber ganz anders, denn über der Weltwirtschaft hängt ein ganzer Schwall von Problemen. Sollten sich diese materialisieren, könnte es ungemütlich an den Märkten werden. Ist es deshalb jetzt die letzte Chance für Anleger hoch zu verkaufen?

Ist der Markt aktuell irrational?

Denn tatsächlich erscheint der Markt laut Analysten wie Goldman Sachs oder Barclays völlig irrational. Tatsache ist nämlich, dass die Börse immer noch Zinssenkungen um 70 Basispunkte zum Ende des Jahres einpreist, während es zu 25 Prozent sicher scheint, dass die FED die Zinsen sogar erneut um 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung anhebt.

Zudem gibt es Berichte um mögliche weitere Lockdowns in China und eine zweite Inflationswelle in Europa. Beide Nachrichten dürften der Wirtschaft stark schaden.

Dementsprechend dürfte der DAX also nicht nahe seines Rekordhochs notieren, sondern in den Korrekturmodus gehen, meinen viele, doch bisher gibt es keinerlei Anzeichen dafür.

Ist das die letzte Gelegenheit für Anleger hoch zu verkaufen?

Dementsprechend könnte das die letzte Gelegenheit für Anleger sein, jetzt noch hoch zu verkaufen, zumindest wenn man daran glaubt, dass der Markt aktuell irrational ist. Aber wie sinnvoll ist tatsächlich ein Verkauf?

Tatsächlich gilt hier der alte Spruch: “Die Märkte können länger irrational bleiben, als Sie solvent”, den schon Kostolany prägte. Dementsprechend mag die Börse auf Basis der Daten zwar falsch gepreist sein, doch dies kann noch eine ganze Weile so weitergehen. Auch ist es möglich, dass aufgrund positiver Nachrichten ein neuer Bullrun entsteht, den Anleger nach einem Verkauf natürlich verpassen würden.

Gelegenheiten kann man trotzdem nutzen

Folglich ist es jetzt nicht die Zeit zu verkaufen und das ist sie vermutlich nie, wenn man langfristig im Markt bleiben möchte. Allerdings spricht wenig gegen das Anlegen einer Cashquote auf dem Tagesgeld, gerade jetzt, wo es wieder Zinsen dafür gibt.

Mit dieser Reserve können dann Aktien, sollte es wirklich zu einer Verwerfung kommen, aufgesammelt werden. Allerdings empfiehlt es sich immer mit dem Hauptteil des Kapitals im Markt zu bleiben.

Lesen Sie auch: Tagesgeld: So kassieren Sparer mehr als bei Banken und Sparkassen – mit der Garantie der Bundesrepublik Deutschland

oder: Diese 10 deutschen Nebenwerte-Aktie sind unterbewertet und haben hohe Kurspotenziale