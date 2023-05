Die faszinierende Kennzahl PEG verrät, ob eine Aktie unterbewertet ist und ob sie ein großes Wachstumspotenzial hat. Wir haben alle Aktien des MDAX und SDAX auf die PEG-Ratio überprüft und 10 Aktien wie Traton, Deutsche Lufthansa, Freenet oder Lanxess als Wachstumsraketen ausgemacht. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

PEG-Ratio: 10 unterbewertete Nebenwerte-Aktien

Nebenwerte

Die obige Tabelle ist nach der PEG-Kennzahl für 2024 geordnet. Anleger sehen, dass Vitesco Technologies die wachstumsstärkste Aktie aus dem MDAX und SDAX ist. Aber was bedeutet diese Kennzahl eigentlich?

Das Price Earnings to Growth (kurz PEG) bezieht die zukünftigen Gewinne eines Unternehmens in Verhältnis zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Damit gilt die PEG-Ratio als Ergänzung zum KGV. Im Grunde setzt diese Kennzahl das Kurs-Gewinn-Verhältnis ins Verhältnis zum Gewinnwachstum. So erhalten Anleger eine noch bessere Einschätzung darüber, ob eine Aktie wirklich günstig ist. Alle Aktien, die ein PEG von unter 1 haben, sind damit deutlich unterbewertet und haben in der Theorie ein Riesen-Kurspotenzial. Denn theoretisch könnten sich diese Aktien so stark steigern, bis sie ein PEG von 1,0 aufweisen. Das muss aber natürlich nicht immer passieren.

In unserem Fall sehen wir aber, dass einige Small Cap-Aktien aus dem MDAX und SDAX niedrige Bewertungen aufweisen und stark wachsen sollen. So hat auch Südzucker ein sehr niedriges PEG von 0,15 und auch der LKW-Hersteller Traton steht dem mit 0,16 in Nichts nach.

Unterbewertete Small Cap-Aktien mit riesigem Wachstumspotenzial

Neben Vitesco, Südzucker und Traton, weisen auch die Deutsche Lufthansa mit einem Wert von 0,21 und Freenet mit 0,25 ein sehr niedriges PEG für 2024 auf. Und bei der PEG-Kennzahl gilt: Eine Ratio von unter 1 bedeutet eine Unterbewertung, ein Wert um 1 herum einen fairen Wert und darüber wird es dann teurer.



Danach folgen das Logistik-Unternehmen Kion (0,29), das Chemie-Unternehmen Lanxess (0,30), der Essens-Box-Lieferdienst Hellofresh (0,41), der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr (0,42) und der Automobilzulieferer Schaeffler (0,53). Dabei sieht man hier sehr gut die Funktionsweise der PEG-Ratio: Denn etwa Hellofresh hat mit einem KGV von 14,8 einen deutlich höheren Wert als Schaeffler mit 5,00. Dennoch ist das PEG 2024 bei Hellofresh deutlich niedriger und deswegen besser. Warum ist das so? Hellofresh wird ein deutlich höheres Wachstum als Schaeffler attestiert.

Diese Nebenwerte-Aktien aus dem MDAX und SDAX weisen alle sehr niedrige PEGs auf. Doch selbst bei einem Wert von um 1 können Anleger weiterhin zugreifen. Denn dies bedeutet, dass die Aktien vom KGV her, im Vergleich zum zukünftigen Wachstum, immer noch sehr günstig sind. So können Anleger sich die Liste mit den 10 unterbewerteten und wachstumsstarken Small Cap-Aktien als Anregung für ihr Depot nehmen.



