Nach schlechten Nachrichten hat die Aktie dieses beliebten Turnaround-Kandidaten gerade ein Verkaufssignal generiert. Sollten Anleger jetzt darauf reagieren und die Papiere aus dem Depot scheißen, bevor der Kurs seine erstaunliche Erholung wieder zurückdreht?

Die Aktie des Flugzeugbauers Boeing stand in den letzten Jahren massiv unter Druck. Mängel an Maschinen, irrsinnig hohe Rückstellungen & Co. führten dazu, dass sich das Papier nie zurück über die Niveaus vor der Corona-Pandemie erholen konnte.

Doch diese Entwicklung hat den Wert auch zu einer beliebten Turnaround-Spekulation gemacht, die von Mitte November bis Weihnachten aufgegangen ist. Damals stieg die Aktie von 138 US-Dollar bis auf 180 US-Dollar.

Seitdem ist allerdings schon etwas Zeit ins Land gegangen und schaut man nun auf die Nachrichtenlage sowie die charttechnische Entwicklung bei Boeing, so dürften Anleger weniger erfreut sein.

Verkaufssignal bei Turnaround-Kandidat

Denn in dieser Woche meldete der Konzern Auslieferungszahlen für 2024, die mit 348 Flugzeugen um 180 Stück niedriger ausfielen als noch im krisenbehafteten Vorjahr. Damit fällt das Unternehmen weiter hinter den großen Konkurrenten Airbus zurück, mit dem man einst ein Duopol bildete. Der DAX-Konzern konnte nämlich 766 Maschinen ausliefern.

Im Chart reagierte die Aktie entsprechend und fiel um weitere drei Prozent zurück. Mit dem aktuellen Stand bei 167 US-Dollar befindet sich das Papier damit zurück unter der wichtigen 200-Tage-Linie bei 169 US-Dollar. Aus Sicht der Charttechnik ist dies ein deutliches Verkaufssignal.

Sollten Anleger von dieser Aktie jetzt die Finger lassen?

Dementsprechend droht bei Boeing aktuell kurzfristig weiteres Ungemach, und Anleger könnten gut beraten sein, vorerst die Finger von den Papieren zu lassen.

Langfristig erscheinen die Chancen für einen Turnaround von Boeing aber weiterhin attraktiv. Aus diesem Grund empfiehlt BÖRSE ONLINE die Aktie auch zum Kauf.

