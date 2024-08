Diese MDAX-Aktie kann am Donnerstag zweistellig nach oben schießen und ein neues Rekordhoch markieren. Grund sind enorm gute Nachrichten, mit denen kaum ein Anleger oder Analyst zuvor gerechnet hat. Sollten Anleger jetzt bei dem Titel einsteigen, um die Rallye nicht zu verpassen?

Am Donnerstag schießt die Aktie von CTS Eventim um zehn Prozent nach oben. Ursache dafür ist insbesondere das exzellente Zahlenwerk, das der Konzern vorgelegt hat.

MDAX-Aktie schießt um 10% nach oben

Konkret meldete das Unternehmen für das abgelaufene zweite Quartal Umsätze in Höhe von 793,6 Millionen Euro. Das sind nicht nur rund 21,6 Prozent mehr als im Vorjahr, sondern auch deutlich mehr als die von Analysten prognostizierten 688 Millionen Euro. Der Umsatzanstieg wirkte sich ebenfalls positiv auf den Gewinn aus. Das bereinigte EBITDA wuchs im zweiten Jahresviertel auf 110 Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 23,3 Prozent gegenüber dem Jahr 2023 und einem Übertreffen der Analystenschätzungen in Höhe von 106 Millionen Euro.

Das Live-Geschäft als größter Umsatzbringer wuchs um 19,7 Prozent – mit Bruce Springsteen in Spanien als Highlight oder den Festivals Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Southside und Nova Rock. Zudem berichtete CTS von „sehr guten“ Festival-Vorverkäufen für das kommende Jahr. Positiv hatte sich neben mehr Ticketverkäufen die Übernahme des britischen Ticketing-Dienstleisters See Tickets ausgewirkt. Letztere war bereits im Juni abgeschlossen worden.

Angesichts dieser positiven Ergebnisse änderte das Management des MDAX-Konzerns den Ausblick für das laufende Jahr. Statt eines bisher „moderaten“ Anstieges beim EBITDA rechnet das Unternehmen nun mit einer „deutlichen" Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

Jetzt einsteigen, um die Rallye nicht zu verpassen?

Durch diese Ergebnisse schoss die Aktie bei über 90 Euro auf ein neues Rekordhoch und setzte ihre Erholungsbewegung seit dem Abverkauf Ende Juli/Anfang August fort.

Gerade für momentumgetreibene, kurzfristige Anleger kann sich deswegen jetzt ein Blick lohnen, denn der Ausbruch nach oben ist ein klar bullisches Signal. Doch auch wer langfristig anlegt, kann angesichts der guten operativen Leistung eine nähere Betrachtung vornehmen.

Denn der Anstieg auf das kürzliche Rekordhoch ist für BÖRSE ONLINE nicht das Ende der Rallye. Aktuell wird das Papier weiterhin zum Kauf mit einem Kursziel von 105 Euro empfohlen.

